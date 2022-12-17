澳門疫情｜兩長者染新冠病毒昨日去世　均無打針兼有長期病患

澳門昨日（16日）兩名感染新冠病毒的長者死亡，二人分別是74歲及83歲，均有慢性腎功能不全等疾病，生前亦沒有接種新冠疫苗。澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心重申，接種新冠疫苗可減少感染風險，呼籲市民盡快接種。



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澳門應變協調中心今日表示，兩名感染新冠病毒長者死亡。第一名死者為74歲女性，有糖尿病、慢性腎功能不全及肝血管瘤等基礎疾病，沒有接種新冠疫苗。該長者12月15日的快速抗原檢測及核酸檢測結果均為陽性，在高頂公共衛生臨床中心接受隔離治療；12月16日住院期間出現多器官功能衰退，下午約5時左右，患者情況轉差，經搶救無效，6時18分宣告死亡。

第二名死者為83歲男性，有高血壓及慢性腎功能不全等基礎疾病，沒有接種新冠疫苗；該長者12月12日的快速抗原及核酸檢測結果均為陽性，在高頂公共衛生臨床中心接受隔離治療；12月15日凌晨呼吸衰竭及出現肺炎情況，12月16日晚上約7時許，患者情況急劇轉差，7時44分宣告死亡。

應變協調中心再次指出，接種新冠疫苗，可減少感染風險，更重要的是可以減少感染後出現重症和死亡的風險；故此，再次呼籲6個月或以上幼兒、其他尚未接種疫苗或加強劑的人士應儘快接種，已完成第2或第3劑疫苗接種者儘快接種加強劑（第3或第4劑），而老人和慢性病患者也應接種第4劑，以延長新冠疫苗保護力，有效減少感染、重症或死亡。