澳門開關︱12.20調整檢疫安排　入境持核酸陰性證明放寬至72小時

澳門政府今日（19日）公布放寬入境限制，由明日（20日）凌晨零時起，所有赴澳門人士的核酸檢測要求，會由原本持有48小時內陰性證明，調整為72小時內的證明，其他防疫措施要求不變。



澳門大三巴。（路透社）

澳門應變協調中心公佈，明日凌晨零時起，取消有關中國內地風險區的規定，核酸檢測要求方面，由中國內地（除廣東省珠海市外）直接到澳門，或來自香港、台灣及外國人士，於登機、登船或登車時，須持採樣日後72小時內核酸檢測陰性證明，其他防疫措施要求不變；而經廣東省珠海市到澳門，入境時同樣須持採樣日後72小時內核酸檢測陰性證明。

澳門早前告布，在本月17日零時起由香港、台灣和外國入境的人士可以居家隔離，新安排下改為5天居家隔離及3天離境限制。入境人士抵澳後，「澳門健康碼」將轉為紅碼，在口岸接受一次落地核酸檢測即可前往住處。

落地檢測結果若為陰性，入境翌日起計連續3天，每天進行快測並將結果上載，若果全屬陰性，「澳門健康碼」將轉為黃碼；相關人士應自行預約社區核酸站進行檢測，否則之後會轉回紅碼。第4天及第5天須繼續每天進行快測，連續陰性後，「澳門健康碼」則會在「家居隔離」期後轉為綠碼。