眼科醫生源旭醉駕罪成無上報醫委會　獲發警告信

眼科醫生源旭涉嫌於2018年5月凌晨時份，於紅磡繞道駕駛期間被警方攔截，並要求他接受酒精呼氣測試，結果發現其酒精含量超標，同年6月於九龍城裁判法院定罪，被罰款5,000元、被取消12個月駕駛資格等。源旭被指未有在定罪後28日內向醫務委員會報告，醫委會今日（31日）召開紀律聆訊，最後決定對他發出警告信。



案情指，源旭於2018年5月13日零時33分於紅磡繞道駕駛期間，被警方攔截並接受酒精呼氣測試，發現他每100毫升呼氣內含41微克酒精，即酒精含量超標。警方隨後將其逮捕並帶返紅磡警署。被告再接受酒精呼氣測試，發現他每100毫升呼氣內含37微克酒精，酒精含量仍然超標。

被告因駕駛時酒精濃度超過訂明限度，違反第374章《道路交通條例》，於同年6月19日在九龍城裁判法院判罪，同年7月10日被罰款5,000元、被取消12個月駕駛資格，以及須自費參與和完成駕駛改進課程。

源旭（左一）涉嫌於2018年5月零晨時份於紅磡繞道駕駛期間，被警方攔截並要求其進行酒精呼氣測試，結果發現其酒精含量超標。（資料圖片／黃詠榆攝）

另外，被告在同年10月30日在要求更新年度執業證書的申請表上，雖有聲明上述控罪，但未有在定罪後28日內向醫委會報告刑責，違反專業守則。

根據被告妻子的證詞，被告沒有吸煙、酗酒等惡習，一直維持健康的生活方式。被告亦認為當晚酒後駕駛回家為錯誤決定，低估醉駕的危險及法律後果，並對此事感到強烈悔恨。

醫委會舉行紀律聆訊。（資料圖片／歐嘉樂攝）

醫委會聆訊小組經審議後表示，醉駕為嚴重罪行，慶幸事件中無人受傷。又強調被告是註冊醫生，應該更清楚酒精對駕駛的影響。不過鑒於被告已承認其不當行為的嚴重性及事件的性質，決定發警告信。

源旭曾於2021年8月3日因涉業務宣傳而被除名一個月，緩刑3個月。