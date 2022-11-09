威院醫生疑切斷病人尺神經　專家證人稱醫生有責任解釋手術風險

威爾斯親王醫院骨科醫生麥柱基，被指控於2018年5月的一次右肘關節囊切開引流手術前，未有清楚知會病人的手術風險，於手術中切斷病人的尺神經，被控四項專業失當。醫委會今日（9日）繼續聆訊，控方專家證人稱，移除病人體內鋼板符合手術的目標，即排出膿腫及控制感染，但麥柱基應有責任解釋相關手術對病人的風險，亦認為麥柱基作為有經驗醫生，理應有能力避免在手術中對尺神經做成損傷。



控方專家證人今早繼續作供稱，由於相關手術的目的是排出膿腫及控制感染，而以病人體內原有的鐵板亦有機會是感染源之一，一般而言會在同意書中以「+/−」作為表示，而麥柱基卻未有向病人提及並解釋移除鐵板的相關風險，另外，病人作供時提到同意書是與醫生分開簽署，指病人同意書應是醫生與病人同時簽署，同時解釋手術有機會損害尺神經等相關風險，並且由護士作為見證，反映麥柱基在手術前未有清楚向病人講解手術的相關風險。

控方專家證人續指，麥柱基作為有經驗醫生，理應有能力避免在手術中對尺神經做成損傷，在作出適當的步驟進行保護下應能有效避免尺神經被橫斷，他又指出作為醫生如有意識要保護尺神經，在診斷後應會有所察覺，反映了醫生在進行手術時未有找手尺神經並對它進行保護。

辯方律師在盤問控方專家證人前提出，要求等待正在進行手術的辯方專家證人到場後才同場進行，獲控方律師及研訊小組同意，案件將於下午繼續聆訊。