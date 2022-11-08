威院醫生被指無知會病人手術風險並切斷尺神經　遭控4項專業失當

擅長鋼琴彈奏的威爾斯親王醫院骨科醫生麥柱基，被指控於2018年5月的一次右肘關節囊切開引流手術前，未有清楚知會病人的手術風險，於手術中切斷病人的尺神經，又沒有採取積極措施術，亦未注意到尺神經被切斷。醫委會今日（8日）就事件召開紀律聆訊，麥柱基被控四項專業失當，案件至中午未有裁決，將於下午繼續。



案情指麥柱基未有察覺切斷尺神經

案情指，骨科醫生麥柱基在2018年5月5日時於威爾斯親王醫院為一名病人進行右肘關節囊切開引流手術，並取出手肘中用作固定的鋼板，過程中將病人的尺神經切斷並且未有察覺。

麥今日被指控在右肘關節囊切開引流術中，切斷病人的尺神經；手術中沒有採取積極措施術保護尺神經；手術中未註意到尺神經被橫斷；及手術前未徵得患者知情同意，合共四頂專業失當。

病人：部份手指失去知覺，控制有問題

病人作供時表示，其右手於2011年一次單車意外中受傷，其後在手肘位置加裝鋼板作固定之用，直至手術發生前康復狀況良好，本來亦有意在2018年5月31日進行手術移除剩下的一塊鋼板，但於5月初時手肘發炎並進行右肘關節囊切開引流手術。

病人稱，當時有向醫生提出會否一拼將鋼板取出，獲回覆會視乎情況、傷口有沒有感染而決定，而右肘關節囊切開引流手術後才得知鋼板已被取出；麥柱基亦向他表示「神經線是完整一條的」，唯病人部份手指失去知覺，控制上亦有問題，後來才由其他醫生告知尺神經經已重創，並要進行補救手術，用其他地方的神經線貼上尺神經。

醫委會今日就事件召開紀律聆訊，麥柱基被控四項專業失當，案件至中午未有裁決，將於下午繼續。（資料圖片）

病人又表示，麥柱基在手術前未有清楚知會移除鋼板的風險，而尺神經一詞更是在手術後才由醫生口中得知，他表示如一早知會傷及神經，影響到手部活動，不會冒險進行手術。他又指並無印象手術前麥柱基曾對他解釋任何手術風險，只記得當年在手術室門外有護士給予他一份同意書，他簽署後便入內進行手術。

聆訊至中午未有裁決，將於下午繼續。