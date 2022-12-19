亂拋垃圾罰款增至3000元　店舖阻街罰6000元　今展開公眾諮詢

政府早前建議調高亂拋垃圾的定額罰款金額，由現時1,500元倍增至3,000元；店舖阻街定額罰款金額則由原本3,000元倍增至6,000元，今日（19日）起正式展開為期一個月的公眾諮詢，預計最快於明年第二季向立法會提交有關定額罰款的修訂條例草案。



公眾地方吐痰都要罰$3,000

政府建議將在公眾地方、郊野公園或海上棄置廢物和吐痰等涉及個別公眾人士行為的7項表列罪行的定額罰款金額，由1,500元增加至3,000元；主要針對店舖阻街和非法棄置建築或大量其他廢物的兩項表列罪行的定額罰款金額，倍增至6,000元。

罰款金額提高至3,000元：



1. 未經准許而展示招貼或海報

2. 將扔棄物或廢物棄置在公眾地方

3. 在公眾地方吐痰

4. 犬隻糞便弄污街道

5. 在郊野公園及特別地區棄置廢物

6. 在郊野公園及特別地區吐痰

7. 海上棄置廢物。

罰款金額提高至6,000元：



1. 在公眾地方造成阻礙（店舖阻街）

2. 非法擺放廢物（棄置大量建築或其他廢物）

環境及生態局指，現時《定額罰款條例》的附表一訂有9項表列罪行。自2003年6月，定額罰款金額一直維持在1,500元。另一方面，政府在今年8月展開的「政府打擊衞生黑點計劃」已初見成果。為維持、鞏固及長遠提升香港的環境衞生，工作組認為有需要提高相關環境衞生法例的罰則，以增強阻嚇力，強化市民的守法意識。政府亦會繼續進行宣傳教育和推動社區參與，與提升罰則的工作相輔相成。

政府列出逾600個衞生黑點，圖為行人路發泡膠箱堆積如山。（曾鳳婷攝/資料圖片）

另外，政府諮詢文件又提及，預計推行「累進式定額罰款」會增加前線執法人員和市民出現不必要爭拗的機會，令現場執法程序更為繁複，加上推行「累進式定額罰款」需要一個實時、完整的資料庫作支援 。當局認為可先盡快提高定額罰款金額，並因應情況向短時間內重複違例者發出多張定額罰 通知書 ，現階段不建議實施「累進式定額罰款」。

政府發言人表示，明白社會上就定額罰款金額增幅可能有不同的看法，在今日展開為期一個月的公眾諮詢。政府會切實聆聽各界對提高定額罰款金額建議的意見，再敲定最終方案。

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