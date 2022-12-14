謝展寰：亂拋垃圾罰款增幅合理　擬賦權食環人員沒收阻街貨物

政府建議，將亂拋垃圾的定額罰款由1500元，倍增至3000元，並將店舖阻街罰款提高至6000元。環境及生態局局長謝展寰今日（14日）指，釐定數字沒有科學標準，而亂拋垃圾罰款近20年沒有改變，期間入息中位數亦升80%，故認為建議新罰款的水平是合理。



他又表示，當局計劃修例賦權食環署人員，在特定情況下沒收貨物，希望進一步提高阻嚇力，改變店舖態度。



謝展寰今日在商台節目《在晴朗的一天出發》中表示，當局早前加大執法力度，觀察到現時情況有改善，並認為令人改變態度是最有效方法維持情況，故透過加強罰則及檢討法例來達到目標。

罰則方面，當局建議亂拋垃圾定額罰款加至3000元。謝展寰解釋，相關定額罰款近20年沒有更改，期間物價指數上升接近60%，入息中位數亦升80%，認為新建議屬合理水平，諮詢期間亦會再聽取市民意見。

擬修例賦權食環署人員沒收貨物

至於店舖阻街等商業性行為及棄置建築廢料，謝則認為要「再重啲」，建議罰款提高至6000元，認為水平合適，「其實唔算重，因為（店舖）可以避得到。」

謝展寰又指，現時只有警方才可就店舖阻街而收起其貨物，當局計劃修例賦權食環署人員，在特定情況下沒收貨物，阻嚇力將更大，並認為，「避免搬幾尺就話搬咗呢啲情況。」

環境及生態局局長謝展寰。（資料圖片／歐嘉樂攝）

明年提交立法會 生效日期視經濟情況

至於不少店舖指現時生意難做，他回應稱明年年中才會將條例草案交上立法會，當局可視乎當時經濟環境，才決定生效日期，強調政府有決心改善環境衞生和市容，希望各方都支持。

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