亂拋垃圾罰款倍增至3000元　謝展寰：明年疫情消退是合適時機立法

政府建議將亂拋垃圾的定額罰款由1500元倍增至3000元，並將店舖阻街罰款提高至6000元。環境及生態局局長謝展寰今日（18日）在電視節目表示，「又唔係想收大家3000蚊，最好大家收到訊息改變個行為，你哋唔好做（亂拋垃圾）。」他預計明年年中才將修訂法例交到立法會審議，因為屆時疫情消退，經濟活動增加，相信是合適時機立法。



至於兩電加價創紀錄，他表示政府已經努力爭取將加價幅度減低，惟「仲係覺得好高」，或考慮引入外電增加競爭，但當局對此需再作研究。



▼港燈及中電11月22日公布2023年電費▼



兩電分別加價接近2成及逾4成，謝展寰今日在無綫電視節目《講清講楚》表示，全球能源價格上升，燃油加價1倍、天然氣加價2倍及煤氣價格升5倍。不少國家面臨斷電危機，亦有國家的電力公司推出市場。

他指，現時的加價幅度已經比之前電力公司提出的加價要求已大幅減少，惟仍未達當局期望的價格。他稱，當局或考慮引入競爭，但由於技術複雜，需對此再作研究。

至於亂拋垃圾及店舖阻街罰款分別提高至3000及6000元。謝展寰指出，希望罰款能加強阻嚇力，改變市民的習慣：「其實我哋…又唔係想收大家$3000，最好大家收到訊息改變個行為，你哋唔好做（亂拋垃圾）。」

他又指，之後將有一個月咨詢期讓市民提出意見，然後才作最終決定。他又預計，明年年中才能將法例修訂交到立法會，若屆時疫情消退，經濟活動增加，相信可以「畀大家多啲警剔」是合適時機立法。不過，他強調立法亦有彈性，如有需要亦可延遲立法時間。

謝又稱，食環署有意將現時300部安裝在衛生黑點的地方攝錄機，加至400部。當局亦希望聯同環保署的數百部攝錄機，並將網絡打通，各部門能夠互相看到資料，達到更好的監察效果，打擊隨處棄置廢物。

他指出，現時在安置T型鼠餌盒成效較好，而在黑點設置老鼠膠亦在15日內捉到291隻老鼠。他強調，有人擔心老鼠膠或會令老鼠飽受折磨，有虐待動物之嫌，因此現時當局會派人增加巡查密度，一發現老鼠就處理，將其痛苦減到最低。他又指，12月底將聯同不同部門進行全港滅鼠行動。