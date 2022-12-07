政府研精簡環評程序　長春社：或遺漏粉嶺高球場等具環保爭議項目

政府早前提出優化及標準化環境評估程序。長春社公共事務經理吳希文今早（7日）在電台節目指出，粉嶺高球場項目僅涉32公頃，但近日引起較多爭議，若調整下限至50公頃或以上才需環評報告，將放過此類有爭議的項目；吳希文批評政府作出的修訂更多是為加快發展審批，但對加強環評把關方面著墨不多。



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當局倡50公頃或以下項目不需做環評

政府早前提出優化及標準化環境評估程序，將整個項目時間縮減約一半，即一般項目只需18個月，較大型或複雜項目則需時24個月完成。

環境保護署助理署長(環境評估)曾世榮則在電台節目指，政府在今年做廣泛諮詢，認為鐵路等常見基建項目及大型市區發展和基建項目需做環評報告，並要取得環境許可證才能展開工程。至於房屋發展和配套設施等較小型項目，環評報告過往提出的用地分配和環境改善措施建議有限。

粉嶺高球場。（資料圖片）

長春社：或放過有爭議項目

吳希文表示，粉嶺高球場項目僅涉32公頃，若新規定修訂，則該項目不需要做環評，但其涉及相當多環境爭議，「如果唔透過環評制度將個爭議睇返，會放過一啲有爭議性嘅項目」。

長春社公共事務經理吳希文。（資料圖片／鄭子峰攝）

當局正建立中央環境數據庫，曾世榮認為匯集環境及生態有關數據很有用，可協助政府分析工程的環境影響。吳希文則表示，部分較為敏感的地方或物種，資料庫不應該太公開張揚展示。

曾世榮稱，當局會更新現時環評條例內的指定工程項目清單，包括對除臭和減噪音等設施要求標準化，亦會加入增加氫能源設施等要求，以減少排放。吳希文認為，環團較關注能否處理大量生態不確定性因素，政府應留空間給工程方補交資料、補做評估，擔心若儘早完成程序未會將不確定性因素考慮在內。