攜程讚港有獨特優勢　只要恢復開關　「沒理由做得比新加坡不好」

持續近3年的新冠疫情衝擊本港經濟，香港地位有被新加坡超越之勢。攜程集團（Trip.com）董事總經理兼（國際市場）副總裁蔡文軒接受《香港01》專訪時表示，香港電視台具影響力，更點名TVB的電視劇，仍深受東南亞民眾的喜愛，認為港旅遊業不會較新加坡遜色。他又指，兩地雖然為金融中心，但均各有所長，例如香港獲內地作為後盾，預料復開關便可重拾優勢，「我覺得香港沒有理由做得比新加坡不好。」



近年不少人認為新加坡把握疫情帶來的機遇，在各方面均超越香港。例如香港最引以為傲的金融業，據今年的全球金融中心指數，新加坡已擠下香港，僅次於紐約和倫敦排第三。甚至本港今年的展覽業活動，亦僅及新加坡的36%，其中在本港主辦多年的JGW珠寶展亦移師至當地。

蔡文軒：TVB電視劇仍深受東南亞觀眾喜愛

蔡文軒作為新加坡人，他認為兩地兩地均為全球重要的金融中心，在東南亞多國居民仍存有吸引力，例如香港的美食、海洋公園、迪士尼樂園、演唱會等，均為全世界獨一無二。他更特別提到香港電視台具影響力，稱TVB的電視劇，深受東南亞民眾的喜愛。

所以我覺得兩地各有所長，新加坡有新加坡的長處，香港也有香港的好處。我覺得香港只要境外開放，香港的入境遊不會遜色於新加坡。 攜程集團董事總經理兼（國際市場）副總裁蔡文軒

據今年的全球金融中心指數，新加坡已擠下香港，僅次於紐約和倫敦排第三。（資料圖片）

有危便有機 港人應往好處思考

蔡文軒指，航空及郵輪公司經過三年的疫情，根據業務及市場作調整，認為取消航線並非針對香港市場。雖然雲頂集團清盤，但皇家加勒比集團郵輪亦將於明年訪港，成為首個從香港出發的國際郵輪航次，因此他強調有危便有機，認為港人應往好處思考。

他認為金融及會展業仍是香港的優勢，「我覺得香港沒有理由做得比新加坡不好。香港有自然的優勢，也有大陸的後盾，是全球的金融中心，是數一數二，沒有理由做得比疫情前不好。」

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港人已形成Staycation習慣 料開關後不會息微

自「0+3」推出後，港人紛紛離境外遊，Staycation會否從此息微呢？蔡文軒估計所佔的百分比確實將有下降趨勢，但他認為港人已形成Staycation的習慣，例如生日、紀念日等慶祝活動，均會選擇到酒店慶祝，甚至已至成習俗。

他亦讚揚酒店業界具有「彈性」，遇到問題會尋求解決方法，除了Staycation外，亦會推出月租方案，或加入隔離酒店；甚至最近迎接世界盃熱潮，推出相關產品等。他指Staycation在疫情前所佔的百分比不高，現時則已佔約20%至30%，「我覺得意味香港人非常有彈性，有問題時會找一些方案，非常靈活！」

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