明日大嶼｜交椅洲填海建三個人工島　消息指總造價5800億

撰文：倪清江
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政府2018年提出「明日大嶼」重大發展計劃項目，在中部水域交椅洲一帶填海建人工島，造地1,000公頃，《香港01》獲悉最新填海方案，人工島由原訂兩個，改為在交椅洲北、南及西填海A、B及C三個島，開闢Y型水道，總造價5,800億元，攤分20年計算，每年約300億元。

交椅洲人工島埴海改為三島Y型水道方案。（香港01製圖）
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設第三個核心商業區及7個住宅社區

立法會將於本月29日討論明日大嶼最新方案。消息指，發展局近日釋出最新中部水域人工島研究結果，約1,000公頃的交椅洲人工島，將由原來兩個人工島包圍交椅洲方案，變為分成A、B及C三個島嶼，三個島嶼互相分開。

交椅洲東部水域不填海，避免直接影響類近島嶼沿岸的石珊瑚群落及白腹海雕；水道的布置亦能配合盛行風向，形成通風走廊，減低城市熱島效應。

人工島A將設第三個核心商業區，7個住宅社區分在三個島上，每個約80至100公頃，標榜以「15分鐘生活圈」概念進行規劃，又設有水上康樂設施及中央公園等。消息指，總體250公頃會劃為住宅用地，與建約20萬個單位，當中七成為公營房屋；商業用地則佔100公頃。

網上流傳屯門過海鐵路新走線，將改由洪水橋作起點，穿過人工島其中兩島嶼，人工島內設環保集體運輸系統連接三島嶼。（香港交通資訊網討論區圖片）

建30公里新鐵路連接港島西至洪水橋　兩站經交椅洲人工島

當局將興建全長約30公里的港島西至洪水橋鐵路，將貫穿其中兩個島，接駁至規劃中的港深西部鐵路（即洪水橋至前海）直達深圳，鐵路同時接駁港鐵港島線、東涌線及屯馬線。

至於造價方面，政府早前提及約5,000億，消息指最新資料，新方案總造價為5,800億元，攤分20年計，每年約300億元。

▼明日大嶼計劃▼

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