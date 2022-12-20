明日大嶼｜最新造價升至$5800億　政府料人工島賣地收$7500億有賺

《香港01》早前獨家報道「明日大嶼」最新發展細節，政府今日（20日）向立法會提交最新文件，證實「明日大嶼」工程造價由當初推算的5000億升至 5,800億元。政府強調，人工島的私人住宅和商業用地賣地收入估算可達 7,500 億元，換言之，賣地收入可以「冚過」工程成本， 加上未來發展估計帶來2,000億元的增加值，因此認為毋須純倚賴公共開支推展項目，政府會考慮不同融資方案。



▼明日大嶼最新概念圖▼



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交椅洲人工島埴海改為三島Y型水道方案。（香港01製圖）

根據政府呈交立法會文件顯示，政府就土地收益方面，參考了至 2022 年 11 月的土地和物業成交價格，再引入較保守的市況假設，人工島的私人住宅和商業用地賣地收入估計約為 7,500 億元。

就建造成本方面，若把先前按 2018 年 9 月價格推算的 5,000 億元，純以土木工程相關指數調整，2022 年第二季的項目總工程造價粗略推算約為 5,800 億元。

保守假設土地收益高於工程造價 人工島每年可帶來約 2000億增加值

政府指出，即使以較近期的市況及保守的假設，土地收益仍高於工程造價，而基建投資除了土地收益外，也可帶動經濟增長。在交椅洲人工島全面發展後，政府估計相關經濟活動每年可帶來約 2,000 億元的增加值，佔本地生產總值約 7%，加上提供公營房屋用地和策略性運輸基建亦具社會和經濟價值，推展交椅洲人工島項目符合社會及經濟效益。

交椅洲人工島項目的工程將由 2025 年年底起跨越 20 年， 粗略而言， 假設工程量平均分佈，項目的每年平均開支約 300 億元。政府早前已表示基本工程開支的中期預測每年超 過 1,000 億元，此等數額的開支（再加入此項目的現金流）約佔本地生產總值的 4%。

毋須純倚賴公共開支 政府可考慮發行債券及BOT模式運作

政府表明，整項發展屬於有經濟效益的長遠投資，認為毋須純倚賴公共開支推展項目。除了以基本工程儲備基金支付外，政府也可考慮加入一個或多個融資方法，包括發行債券、公私營合作包括建造－營運－移交模式興建主要運輸基建及鐵路加物業發展模式興建鐵路等。

▼明日大嶼計劃▼

