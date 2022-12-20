林卓廷等涉迫人刪照片案　辯方指林只是試圖調停　沒迫事主交手機

前立法會議員林卓廷與許智峯等4人，涉於2019年要求一名男子刪除拍到「七一」示威者的照片等，被控妨礙司法公正等罪。案件今（20日）在西九龍法院讓控辯雙方作結案陳詞，林卓廷的代表律師強調，林案發時只是試圖調停，沒有脅迫事主交出手機。此外，控方需證明妨礙的司法程序或刑事調查，但案中沒有此等資料。法官聽取陳詞後，押後至明年1月20日裁決。



許智峯原本亦是被告之一

3名被告：林卓廷（43歲）、曾焌熙（28歲，廚師）、鍾凱研（39歲，社工）。林卓廷及曾焌熙被控項意圖妨礙司法公正罪，曾焌熙另被控1項參與非法集結罪，鍾凱研另被控同1項不誠實取用電腦罪和刑事損壞罪。許智峯原本亦為本案被告，早前宣布流亡海外，遭法庭發出拘捕令。

案件屬區域法院案件，今移師西九龍法院進行聆訊。今日聆訊結束後，多名特別到庭旁聽的人士向林稱：「聖誕快樂」。

林及曾均表示為X調停

林卓廷的代表律師陳詞指，林當時意圖幫助事主X調停，沒有脅迫對方交出手機。就妨礙司法公正罪，控方需證明妨礙的司法程序或刑事調查，但案中沒有此資料。至於控方指稱X手機有同年7.1相片和影片，辯方不知道該些相和片拍到什麼，若該些物品不是用作做證據，認為未能構成妨礙司法公正。此外，案中亦沒有證據顯示，林得知該相片或影片在X手機內。

至於曾焌熙的代表律師則指，曾焌熙當時亦是在調停。此外，他亦為記者，當時正在進行拍攝工作。

鍾相信她獲授權取用X的手機

鍾凱研的代表律師指，就不誠實取用電腦罪，控方未能排除鍾案發時相信她獲授權取用X的手機，故認為控方未能證明其不誠實的意圖，且鍾多次禮貌地問X可否查看其手機，X亦沒有表示不願意。

至於刑事損壞罪，辯方律師指未有證據顯示是鍾刪除指稱的相片和影片，控方亦不能排除是另一名白衣男子所為。辯方續指，即使鍾有刪除，亦有合理辯解。因為她當時想保護X，免X遭其他示威者襲擊，她在為勢所迫下才刪除相片和影片。

案件編號：DCCC 958/2020