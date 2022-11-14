林卓廷等涉迫人刪照片案　3被告表證成立　有被告稱當時在做直播

林卓廷與許智峯等4人涉迫男子刪除示威者照片案今（14日）在區域法院續審，法官游德康裁定被告表證成立，林卓廷不作自辯，另一名男被告則有出庭自辯，並他當時是以網媒記者身份在場做直播，見事主X遭示威者包圍，他遂上前幫其解圍，才會說：「「係你條命重要定啲相重要。」被告又稱有幫X推開身邊的雨傘及阻隔示威者，更因而被人指他做「架両」。案件押後至12月20日作結案陳詞。



3名被告：林卓廷（43歲）、曾焌熙（28歲，廚師）、鍾凱研（39歲，社工）。林及曾被控1項意圖妨礙司法公正罪，曾另被控1項參與非法集結罪，鍾被控不誠實取用電腦罪和刑事損壞罪。許智峯原本亦為本案被告，早前宣布流亡海外，遭法庭發出拘捕令。

次被告曾焌熙稱他當時以網門記者身份在現場做直播。(劉安琪攝)

曾自稱是On 9協會記者

被告曾焌熙出庭自辯，他稱於2019年7月至2020年4月任職「On 9 協會」記者。

2019年7月6日晚7時許，他身處屯門警署附近，因手機電量不足而停止直播，突然聽到有人高呼：「就喺呢個人影人相！」曾遂上前查看，見到有很多人包圍事主X，現場氣氛惡劣、情緒高漲。

強調一直想幫X解圍

曾稱後來覺氣氛惡化，有示威者開始倒數，亦有示威者開傘欲摭擋X，他擔心有人會攻擊X，想幫X解圍，才說：「係你條命重要定啲相重要。」曾稱他當時亦有替X推開周圍的雨傘及阻隔示威者，示威者指稱他做「架両」，他更一度被推開，強調當日無意圖妨礙司法公正。

控方質疑打扮未突顯其記者身份

控方質疑曾打扮未能突顯他的記者身份，曾解釋當時很多行家均未有穿反光衣，但有將記者證掛在斜孭袋上。曾同意當時已知道有人要X刪除手機內的照片，但否認他也懷著同一目的，或配合他人一起恐嚇X。控方指曾有問X：「宜家你想點先？」指曾欲向X施壓，曾否認。

強調當時在做直播

曾又稱，當日曾要求其他人不要再迫X，亦有叫他人收回雨傘，曾自言：「我一直個目的都係保護緊佢。」他同意未有「班救兵」為X解圍，並說：「我做緊嘢，做緊直播」。

案件編號：DCCC 958/ 2020