施政報告｜港珠澳大橋港車北上不設配額　消息：香園圍口岸或適用

新一份《施政報告》透露，港深政府已成立「推動港深跨界軌道基礎設施建設專班」。政府消息人士指，該「專班」將商談跨境鐵路事宜，由中港的有關部門組成，例如香港的運輸及房屋局、發展局、路政署、規劃署等。

政府消息人士又指，正如特首林鄭月娥之前稱，一地兩檢是「基本盤」，包括連接洪水橋／廈村至深圳前海等的跨境鐵路，相信會採用一地兩檢，但於香港抑或內地通關，則要再商討。

《施政報告》指，粵港兩地政府正全力推進「大橋港車北上不設配額計劃」，當疫情受控和免檢疫通關實施後，便可讓合資格的香港私家車，經港珠澳大橋，往來香港與廣東省，毋須事先取得常規配額。粵港兩地政府亦同意，計劃可稍後伸延至另一個陸路口岸。



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政府消息人士指，「大橋港車北上不設配額計劃」實施後，駕駛者毋須申請中港配額，便可入境珠海，於廣東省遊玩。消息人士透露，駕駛者屆時需持有香港及內地的車牌、有效的保險等，除了車主以外，或可容許其同行家人駕駛車輛，即北上的私家車，未必只限於車主駕駛。消息人士預料，計劃將適合普羅大眾北上消遣。

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未有計劃推「北車南下」計劃

消息人士又稱，假如計劃運行順暢又受歡迎，會計劃伸延至其他陸路口岸。由於港珠澳大橋位處香港西面，故另一口岸將位於靠東位置，例如香園圍口岸。至於會否推出「北車南下」，消息人士表示未有相關計劃。

中小型企業聯合會永遠榮譽主席劉達邦表示，在內地設廠及公司的企業，一般都有中港車牌，相關措施對商界未有太大影響，主要惠及未有相關配額的市民。他表示，部份公司未必經常回內地，但驗車、保費等「養車費」所費不菲，過往都有公司曾退回配額。他又稱，過往有公司炒賣配額，如經皇崗口岸的配額叫價更可高達逾100萬元，相信措施一旦落實，相關炒牌公司或倒閉。