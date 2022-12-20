童樂居虐兒案　前院長稱未聞員工粗暴對待幼童　指同事都愛小朋友

香港保護兒童會院舍童樂居虐一名24歲前職員涉用腳踢1歲男童臉，並按著男童頭部令其坐在軟墊等，被控虐兒，她否認控罪，案件今（20日）在九龍城裁判法院開審，控方傳召童樂居前院長崔惠英作供，她供稱在任期間未聽過有員工獲告知可以粗暴對待幼童，對於檢討委員會指稱院舍員工普遍粗魯，崔哽咽說：「如果同事係咁對小朋友，我就唔會係呢度做咗咁多年。」又指職員一直愛錫幼童，但她無權就檢討委員會評價作出回應。



被告劉露琪（24歲），被控於2021年12月9日在童樂居虐待一歲男童AJ。

在任10年從未有職員嚴重失職

已離職的童樂居前院長崔惠英指，她於2011年加入出任副院長，翌年晉升院長，其職務主要為管理童樂居事務，包括處理各類型投訴，但她從未遇過有關主管級職員投訴下屬弄傷幼童的情況。若有幼童受傷，院舍會啟動既定程序進行調查，一旦發現有職員失職，便會按照指引提供督導、警告甚或撤職，嚴重情況則會採取法律行動，惟她在職期間不曾試過有職員因為嚴重失職而需報警。

童樂居前院長崔惠英稱舊同事都愛小朋友。(凌子淇攝)

培訓主要靠資深同事從旁指導

有關入職培訓方面，崔解釋由於一般學院培訓無法應付工作需要，故新員工入職首半年均會獲安排主任級或較資深的同事從旁指導，教授日常工作流程、照顧技巧等，形容過程主要是「邊做邊學」，「唔係講書咁講」。

辯方問及，曾否聽過有新員工報告資深職員要求她「粗魯啲」。崔否認：「我冇聽過可以粗暴啲對待小朋友。」她又說「粗魯啲」、「唔斯文」都沒有聽過。

報告指童樂居員工粗魯崔哽咽

辯方引述獨立檢討委員發表的兩份調查報告指，童樂居員工普對兒童的處理方式普遍粗魯、缺乏關心，問崔報告是否準確。崔即變得情緒激動，哽咽說：「如果同事係咁對小朋友，我就唔會係呢度做咗咁多年⋯⋯如果一句咁嘅說話去作咁嘅結論，係抹殺曬所有人嘅努力。」她直言檢討委員會作出任何評價，她都無權回應。

指同事都好愛小朋友

辯方再指，檢討委員會確信童樂居管理層一早察覺到員工粗魯行為，但認為此類行為可以接受，只是給予溫和提示，惟員工僅敷衍了事或置若罔顧，崔不同意。至於報告提出社署留意到童樂居員工士氣低落，缺乏愛護兒童的文化，誤以為可以強硬方式控制兒童不當行為，崔否認，並指：「唔知幾時見到士氣低落，一直以來同事都好愛錫小朋友，會用自己時間帶佢哋出街、留低陪佢哋玩。」

不同意舊員工傳授不良工作模式

崔同意，童樂居員工因需輪班工作等因素致流失率高，不同意報告指舊員工會將不良工作模式傳予新人，包括粗暴對待兒童的行為，甚至獲告知不要採取任何可能為幼童帶來安慰和溫暖的做法，以免吸引到其他兒童要求更好照顧。

案件編號：KCCC1887/2022