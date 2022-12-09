童樂居虐兒案　官稱CCTV下惡行無所遁形　女職員虐9童囚15月

香港保護兒童會院舍童樂居虐兒案，有10名被告的案件留在裁判法院處理，其中一名24歲前女職員涉多次襲擊多名年僅1至2歲幼童，包括拍打幼童前額致向後跌、將幼童揈向後方等。她否認9項虐兒罪，案件今（9日）在九龍城裁判法院裁決，裁判官莫子聰指，觀乎閉路電視片段被告作供時對其行為的解釋，例如稱拉扯幼童為了讓其休息、使用力度輕微等，是屬自欺欺人的砌詞狡辯，拒絕相信她的說法是真相，裁定她所有罪名成立， 判囚15佪月。



莫官判刑指，被告自辯時圖美化其行為，不能接納她有悔意，事實上她的「惡行」在閉路電視下無所遁形。童樂居是為家庭有問題的幼童提供24小時服務，其中一名涉案兒童更是被遺棄，這些幼童更加需要愛心及呵護，被告作為照顧者，卻恃著較幼童年長而欺負他們，行為十分可恥，即時監禁無可避免。



被告被控襲擊9名1至2歲幼童

被告李慧雯（24歲），被控於2021年11月19日至12月20日，襲擊9名1至2歲的受害兒童，包括從後用力拍打幼童額頭、抱起幼童再揈向軟墊、掌摑等。

被告李慧雯在九髛城法院被裁定9項虐兒罪，判囚15個月。(資料圖片)

被告辯解與影片所見不符

莫官裁決時指影片所見與被告辯解不符，例如片段畫面見被告將男童G向後扳倒前，並曾作出類似「拉弓」的儲力動作，導致G仰天跌時後腦撞到另一幼童，幼童所受力度亦相當猛烈，不接納被告稱這只是輕拍；此外，被告抱起一名不知名幼童時曾放下隻手作出似是「拋」的動作，不存在她稱「甩手」的可能；被告在男童AK掉玩具，拍打AK頭部及搖他的臉，與被告聲稱是想與他「談談事件」並不吻合，AK遭被告快而有力地拉跌時撞到被告左膝，其後雙手抱頭，並非如被告所述般AK是在道歉。

認為被告想合理化其行為

莫官指被告的辯解不可信，且前後矛盾，認為她只是想合理化其行為，是自欺欺人、砌詞狡辯，不相信她只是單純粗魯。莫官直言，涉案幼童遭受力度猛烈襲擊後，必然感到痛楚，其中男童R後腦被扳倒後撞落地墊，頭部輕微反彈；男童J遭掌摑後一直抱著臉部，狀甚痛苦；另有一名不知名幼童被拋落地後，呆了一呆才哭，明顯是錯愕、不安及或感到痛楚。

曾修讀幼教文憑應知幼童狀態

莫官強調，受襲幼童全為3歲以下，十分年幼，從閉路電視片段可見，他們站立及步行尚在揣摩階段，幼童或會自己跌倒，但成人施加猛烈襲擊就另作別論，容易反應不及，撞傷機會較高。被告修畢幼教高級文憑，無理由不理解這個顯淺的道理。童樂居設有保護設施，並非是讓被告肆無忌彈拉或推跌他們。

不接受合法改錯作抗辯理由

辯方欲依賴「合法改錯」作抗辯理由，但莫官認為辯方援引的外國案例僅供參考，在缺乏本地案例支持下，拒絕接納這項辯護理由，裁定被告9項罪名全部成立。

童樂居案共34人被起訴，24名被告的案件已轉介至區院處理，其餘10人案件留在裁判法院處理，當中5人認罪，早前分別判囚4星期至4個月10周不等，剩下5名被告不認罪，包括本案被告。

案件編號：KCCC1883/2022