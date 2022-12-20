大角咀海桃灣、威豪花園、啟豐園污水陽性　4萬人須快測

政府今日（20日）公布，黃大仙、油尖旺及屯門區多幢大廈，涉及牛池灣威豪花園、大角咀高尚住宅海桃灣及屯門啟豐園等，檢測到污水呈陽性結果，顯示該地區的處所可能有隱性患者存在，政府會向當地居民、在地工作清潔員工和物業管理員工派發合共約4萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者。



▼12月20日 部份強檢大廈▼



為應對新冠疫情，環境保護署與渠務署正在各區採集污水樣本進行冠狀病毒檢測，以下各區的污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高：

黃大仙區 — 威豪花園、怡富花園、怡發花園、興業大廈、彩虹花園、文德樓、牛池灣村、龍池徑及金池徑（14-16號、21-23號、22-24號及29-31號）

屯門區 — 啟豐園及美樂花園

油尖旺區 — 海桃灣、海明閣、牡丹大廈、富貴大廈東座、富貴大廈西座、嘉善街3-25A號及博文街4-26A號

以快速抗原測試首次取得陽性結果的人士可透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」網上平台申報。若市民使用網上平台有困難，可致電183 6119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。衞生署衞生防護中心會於稍後聯絡有關人士，以完成申報程序。