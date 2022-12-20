疫情｜增14982宗確診　多33人死　4143留醫病人創新高

新冠肺炎疫情持續，本港今日（20日）新增14,982宗確診；輸入個案有870宗。昨日機場入境為18,259人次，確診比率為4.76%。衞生防護中心今再發現多6宗本地個案帶有變異病毒株，分別為2宗XBB、1宗BF.7及3宗BQ.1.1亞系個案。另外，今日新增33人死亡，七日平均死亡人數微降至31.7人。



今日疫情概要：



- 14,982宗確診，較昨日個案輕微減少2.6%。

- 輸入個案870宗創新高，佔整體個案比率5.81%；相比同日18,259名機場入境旅客人數，確診比率則為4.76%，七日平均比率是4.62% 。

- 新增33名患者死亡，7日平均死亡率略升至0.204%，整體死亡率略維持在0.47%，累計死亡人數為11,243人。

- 本地XBB個案增2宗、本地BF.7增1宗、本地BQ.1.1增3宗，累計6宗。

- 院舍個案維持高水平，今日41間院舍出現個案， 75名院友及13名職員感染。

輸入個案870宗 佔整體比率5.81%

本港今日再增14,982宗確診。確診個案中有14,112宗為本地個案，輸入個案的比率佔870宗，佔整體個案比率為5.81%。新增的輸入個案當中，560宗涉及機場檢測樣本、208宗涉及第1至3日樣本，餘下102宗涉及第4至7日樣本。

由於昨日機場入境為18,259人次，確診比率為4.76%，較昨日上升0.76%。七日平均確診人數為853人，七日平均確診比率為4.62%。

衞生署公共衞生化驗服務處於12月11日至17日收到為本地個案作核實化驗的樣本中，與Omicron變異病毒株BA.2.12.1及BA.4／BA.5亞系（包括懷疑個案）有關的樣本分別佔0%及約53.02%（七天移動平均比例）。

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+ 6

XBB、BF.7及BQ.1.1個案增六宗

衞生署今再發現多6宗本地個案帶有變異病毒株，分別2宗XBB、1宗BF.7及3宗BQ.1.1亞系個案，累計發現144宗XBB、18宗XBD、1宗BA.2.75.2、10宗BF.7及169宗BQ.1.1亞系個案。

至於輸入個案則未有發現新帶有變異病毒株，累計226宗XBB、6宗XBD、8宗BA.2.75.2、7宗BA.4.6、13宗BF.7及38宗BQ.1.1亞系個案。

學校方面，840間學校新呈報3,265宗個案，另有53間學校的62個班級需要停課五天。至於院舍方面，有41間院舍有確診個案，分別為31間安老院舍及10間殘疾人士院舍，當中有75名院友及13名員工確診，138名院友因院舍有個案而要隔離。

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+ 9

新增558名確診病人 創「0+3」後新高

醫管局公布，昨日（20日）有4,143名新冠確診病人在公立醫院留醫。留醫的確診病人中，有558名新增確診病人，創「0+3」後新高。2,823人需要入住隔離設施，目前有521人正接受氧氣治療，63人需要以呼吸機協助呼吸。新增留醫人數對比留醫病人總數為13.5%。

新增呈報18名危殆及21名嚴重的確診病人，現時合共有132名危殆及136名嚴重的確診病人留醫，共268人，亦創0+3後新高。留醫病人中，37名危殆病人正接受深切治療。單日新增危重總數對比新增留醫病人總數為7.0%。

另外，今日新增33人死亡，包括16男17女，年齡介乎50至97歲，10人來自院舍。打針方面，6人沒有打針記錄，3人打4針，20人打了3針，3人打2針、1人打1針。

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