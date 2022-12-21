疫情｜何栢良批香港碎步式復常　促撤599G限聚令599F表列處所限制

疫情數字近期處於「平台期」的每日1.5萬宗水平，政府繼續放寬防疫措施，周四（22日）冬至起撤銷包括食肆、酒吧酒館的人數上限。港大感染及傳染病中心總監何栢良今（21日）在電台節目表示，認同內地將新冠肺炎改稱新冠感冒，並指香港持續八個月碎步式復常，步伐較內地及國際都更慢，「擺喺國際視野入面，我哋真係行得好慢，係大落後」。他續指，用作表列處所限制的599F章，以及限聚令的599G章，都已經再無需要，建議可以取消，以加快疫情步伐。



▼12月20日 每周疫情記者會▼



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認同內地將新冠肺炎改稱為新冠感冒

何栢良在商台節目《在晴朗的一天出發》表示，本地疫情已進入平台期，估計過了聖誕節等假期後，才會有明顯回落。不過他續指，其實已不用太擔心確診數字，事實上香港本地個案當中，有逾98%均為輕症，現時應聚焦重症，並認同內地將新冠肺炎改稱為新冠感冒。

何栢良續指，外國在科學數據上知悉社會出現混合免疫，並建立了防重症的屏障後，都於三個月內完成復常，包括取消口罩令、疫苗通行證、檢測等措施；但香港仍然是碎步式復常，速度過慢，「擺喺國際視野入面，我哋真係行得好慢，係大落後」。

香港大學感染及傳染病中心總監何栢良。（資料圖片）

部分防疫法例不合時宜應視為「日落條款」

與內地及澳門相比，何栢良同樣指香港復常速度較慢，相信內地在一至兩個月內完成復常，但香港已持續約八個月的碎步式復常。他認為，當初為疫情而立的法例已可視為「日落條款」，包括表列處所限制，以及限聚令都可以取消，「唔需要啦，你個啲表列處所，599F成條法例取消咗佢。咁599G你都係取消咗佢個法例，加快返個復常步伐。」