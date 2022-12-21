疫情｜周四撤食肆人數上限　餐飲業感鼓舞：過年有正式唞氣機會

政府公布周四（22日）冬至起，撤銷食肆、酒吧酒館人數上限，而且進入酒吧、酒館、夜店、夜總會及出席宴會、本地遊參加者亦毋須再做快測。香港餐務管理協會主席梁振華今早（21日）於電台節目表示，新措施有助改善生意，已有三年失去春茗、團年飯等生意，相信可回復至疫情前七至八生意，形容措施「好大鼓舞」、「好正面訊息」，並直指：「過年有正式抖氣機會」。



團年飯春茗生意將受惠

梁振華於港台節目《千禧年代》表示，人數上限有非常大影響，之前曾設限最多120人或240人，但240人限制只是約20圍，對大社團而言根本不足夠，本身措施絕對影響生意，「大型宴會係無晒」。

對於措施即將在周四冬至撤銷，梁振華表示，本身冬至一般是一至兩圍，一家團圓聚餐，人數上限本身都未構成影響，生意已回復至疫情前八至九生意。不過他指，春茗、團年飯等生意，確一直受人數上限影響，形容新措施「好大鼓舞」、「好正面訊息」，相信可回復至疫情前七至八的水平，「過年有正式唞氣機會」。

香港餐務管理協會主席梁振華（資料圖片／林若勤攝）

未撤1.5米社交距離影響桌子數目

不過他亦指，由於食肆桌子之間仍有1.5米距離的限制，變相原本可放置100張桌子的空間，可能只可安排60至70張桌子，始終會影響生意。他又指，疫情下市民消費習慣改變，過往晚市可做兩輪，但現時市民習慣「早食早走」，失去大約8時的一轉生意。