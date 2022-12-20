強制檢測｜20幢上榜　涉李家超舊居帝庭園、杏花邨、黃埔花園等

撰文：劉夢婷
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衞生防護中心今晚（20日）公布最新強檢大廈名單，有20幢大廈上榜，其中15幢大廈為較多陽性個案居住，當中沙田區、東區各有3幢上榜，包括馬鞍山富寶花園3座、富豪花園富儷閣、康景花園E座等。另有5幢屬污水樣本檢測呈陽性的地點，當中何文田有兩處，愛民邨衛民樓、何文田帝庭園1、2、及3座，特首李家超搬入禮賓府前便居於帝庭園2座。

按公告要求，任何人在12月14日至20日，於上述指明地點超過兩小時，須於明日（21日）或後日（22日）檢測。

▼12月20日　部份強檢大廈▼

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東區康景花園、杏花邨上榜

據最新強檢名單，共18幢大廈上榜，當中15幢大廈為陽性檢測個案曾到訪的地點。在沙田區及東區各有3幢大廈上榜，包括馬鞍山富寶花園 3 座、大圍美松苑康松閣、沙田富豪花園富儷閣、鰂魚涌康景花園 E 座、柴灣杏花邨 49 座及北角書局街28號國賓大廈。

港島其他地區亦有大廈上榜，包括香港仔香港仔大道 244 號海峰華軒。

▼12月20日　強制檢測公告▼

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九龍共5大廈上榜　涉何文田帝庭園、紅磡黃埔花園

整個九龍地區僅5幢大廈上榜。其中黃大仙區1幢，涉牛池灣曉暉花園 1 座；深水埗區1幢，涉長沙灣保安道 373 號豐盛居；九龍城2幢，包括紅磡黃埔花園銀竹苑 1 座及何文田帝庭園 6 座；觀塘1幢，涉牛頭角利基大廈 B 座。

3處地方污水陽性列強檢　2處位於何文田

另外，有3幢屬污水樣本檢測呈陽性的地點，當中包括同樣位於何文田的帝庭園 1、2、3 座及愛民邨衛民樓；以及觀塘區秀茂坪曉麗苑曉和閣。

強檢大廈全名單：

陽性檢測個案曾到訪的地點：

大圍美松苑康松閣

馬鞍山富寶花園 3 座

沙田富豪花園富儷閣

粉嶺花都廣場 5 座

元朗華翠豪園 1 座

屯門卓爾居 1 座

長沙灣保安道 373 號豐盛居

紅磡黃埔花園銀竹苑 1 座

何文田帝庭園 6 座

牛池灣曉暉花園 1 座

牛頭角利基大廈 B 座

柴灣杏花邨 49 座

鰂魚涌康景花園 E 座

北角書局街28號國賓大廈

香港仔香港仔大道 244 號海峰華軒

污水陽性大廈名單：

秀茂坪曉麗苑曉和閣

何文田愛民邨衛民樓

何文田帝庭園 1, 2 及 3 座

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