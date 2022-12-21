膠袋徵費︱兩大超市及一田均積極配合　惠康收起自助收銀機平口袋

膠袋徵費將於12月31日調升最低收費水平由5角升至1元，另外取消盛載冰凍或冷凍食品的膠袋豁免，環保署建議商戶應盡量不讓顧客自行提取塑膠平口袋。兩大超市及一田均表示，會積極配合塑膠購物袋收費計劃的新政策，其中惠康更表示，已收起放置於自助收銀機上的免費塑膠平口袋，以配合計劃推行。



▼膠袋收費由12月31日起上調至1元▼



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惠康有告示向顧客解釋新安排 百佳密切監察用量

惠康表示，已有指引要求前線員工按法例規定實施膠袋徵費新措施，並同時會加強員工相關培訓，店內亦有告示向顧客解釋安排。而為配合新措施，惠康指已收起放置於自助收銀機上的免費塑膠平口袋，並鼓勵顧客自備購物袋，亦將會推出活動換領可重用購物袋，減少浪費。

百佳則表示將積極配合塑膠購物袋收費計劃的新政策，同時亦會待有關措施實施後，密切監察塑膠袋用量，再根據營運情況作出調整。

一田向員工派提示卡

除兩大超市外，一田百貨亦表示會全面配合政府優化塑膠購物袋收費計劃措施，將會嚴格遵從政府最新指引，指會在店內受影響的貨品範圍增加提示，以提醒顧客新措施在店內全面實行，同時我們亦會向收銀職員提供提示卡，以便職員工作，讓新政策得以全面執行。