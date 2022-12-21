膠袋徵費︱12.31起調升至1元　裝冰凍食品不再免費並收緊豁免範圍

徵收逾10年的膠袋徵費，將於12月31日起由現時的每個膠袋收5角，倍升至1元，同日起取消盛載冰凍或冷凍食品的膠袋豁免，以及收緊因衞生而用膠袋的豁免範圍，只有沒有包裝或非完全載於任何包裝的食物，以及非氣密包裝餐飲外賣可獲膠袋。

環保署印製單張宣傳新措施，並會派員向商戶作出解說，生效日期起計一個月會有寬限期，讓市民及商戶適應。



沒包裝、非完全包裝及非氣密包裝的食物可獲豁免

立法會在10月19日通過有關優化塑膠購物袋收費計劃的三項附屬法例。由12月31日起，每個塑膠購物袋的收費，將由現時的最低5角加倍至1元。

12月31日後將收緊因衞生而用膠袋的豁免範圍，只有沒有包裝（即散裝）或非完全載於任何包裝的食物，以及非氣密包裝餐飲外賣可獲派膠袋。

環保署今日（21日）向傳媒講解相關措施，以蘋果為例子，當商戶沒有將蘋果進行任何包裝，或僅以海綿網盛載，便可獲得豁免。不過，如蘋果已預先包裝，以任何型式包起，則不獲豁免，需付1元膠袋徵費。

如蘋果已預先包裝，以任何型式包起，則不獲豁免，需付1元膠袋徵費。（馬煒傑攝）

餐飲外賣方面，乎合四個條件便可獲豁免，分別是要：

-可供即時食用，

-即場製備、出售時，

-賣方用意是供在售賣地方範圍外食用，

-及不是盛載於氣密包裝中。



而部份獲豁免的情況下，則可獲得多於一個膠袋，例如把多種食品放在同一免費膠袋會令食品受損、免費膠袋太小或容量不足，及免費膠袋因有破損風險等原因，未能盛載整批食品時，可獲得多於一個膠袋。

生效後會向商戶抽查但有一個月寬限期

環境保護署副署長陸嘉健表示，只要是含用塑膠成份，便會被視為膠袋，雖然豁免與不獲豁免聽起來難以分別，但只要「買多一兩次嘢就會識」。對於收取的費用都納入商戶手中，如署方要向商戶收回所徵收的膠袋費用，需涉及大量人力物力，不合乎效益，署方會建議商戶將所得費用用作環保用途。

環境保護署首席環境保護主任（總區）李瑞安指，署方在生效後會對全港商戶進行抽查，並以顧客身份進行觀察，發現有違例再作出行動。



陸嘉健則表示，會有一個月的寬限期讓市民及商戶適應。他又提到不少超市有提供平頭保鮮袋供顧客自行領取，他認為商戶應「盡量唔好俾顧客自己拎」，而自助付款的地方亦應有職員看守，以免顧客自行領取膠袋後再有繳付徵費。