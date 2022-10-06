膠袋徵費｜政府拍板加至1元　料棄置量可減25%　目標12.31起實施

膠袋徵費實施逾10年，多次被批評每個膠袋徵費5毫成效漸減。政府早前建議將膠袋徵費上調至每個1元，惟有立法會議員倡「加碼」至2元。根據立法會文件，環境及生態局局長謝展寰將於10月19日的立法會會議上，動議就膠袋徵費擬議決議案表決，而當局則「拍板」決定徵費定為每個膠袋1元。



當局預計，提高膠袋徵費後，堆填區塑膠購物袋的棄置量可以減少大約25%，目標是在今年12月31日實施新徵費。



今年7月時，有立法會議員認為政府方案「唔夠辣」，提議將膠袋徵費增至每個兩元，加大阻嚇力。當局回應指，認同提升至每個膠袋兩元能進一步鼓勵市民減少使用塑膠購物袋，因此對建議持開放態度。

根據今日的立法會文件中顯示，謝展寰將在10月19日的立法會會議上，動議就膠袋徵費擬議決議案表決。當局根據堆填區棄置量調查估計，膠購袋總棄置量在2015年收費計劃全面實施首年內，較前一年下跌25%。然而，在其後幾年膠袋棄置量有回升的趨勢，反映有必要改善計劃以維持其減廢成效。

當局指，顧及通脹調整，現行收費水平最低5毫所帶來的經濟抑制效力可能已減弱。因此作為起步點，建議把最低收費水平由現時5毫提高至1元，並預計堆填區膠袋的棄置量可以減少大約25%。

在收緊豁免範圍方面，當局保留「用作包裝的膠袋」及「隨服務提供的膠袋」兩項豁免，至於盛載冰凍或冷凍食品，及完全載於非氣密包裝食品的膠袋豁免則建議取消。而散裝食品例如無包裝蘋果，以及用紙局部包好的麵包等非氣密包裝的食品，則每單一交易限提供一個免費膠袋。

當局強調在相關法例通過後，會預留時間供業界及市民適應新措施，期間會安排一系列宣傳活動以協助業界和市民了解即將推行的優化計劃。而當局的目標是在今年12月31日開始實施改善計劃。