強檢大廈｜16幢上榜涉帝峯．皇殿等　帝庭園兩日共六幢上榜

衞生防護中心周三晚（21日）公布最新強檢大廈名單，有16幢大廈上榜，其中12幢大廈為較多陽性個案居住，包括油塘Peninsula East 1座、大圍文禮閣2座、馬鞍山雅典居5座。另有4幢屬污水樣本檢測呈陽性的地點，包括帝庭園5座及7座，該屋苑近兩日共有6幢納入強檢名單，第1至3及6座昨日上榜。



按公告要求，任何人在12月15日至21日，於上述指明地點超過兩小時，須於周四（22日）或周五（23日）檢測。



▼12月21日 部份強檢大廈▼



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觀塘及沙田區各兩廈上榜 涉雅典居、Peninsula East

據最新強檢名單，共16幢大廈上榜，相比昨日的20幢略減。名單中有12幢大廈為陽性檢測個案曾到訪的地點。當中觀塘區、沙田區各有兩幢上榜，包括油塘Peninsula East 1座、牛頭角樂華北邨欣華樓、大圍文禮閣2座、馬鞍山雅典居5座。

和富中心、粉嶺中心、荃景花園上榜

港島方面，東區及南區亦各有1幢大廈上榜，包括北角和富中心5座、鴨脷洲大街147號利豐大廈。

九龍方面，除了觀塘區外，黃大仙區及油尖旺區，亦各有1幢大廈上榜，包括旺角帝峯．皇殿8座、黃大仙下（二）邨龍滿樓。

至於新界則共有6幢大廈上榜，除了沙田區外，葵青區、荃灣區、屯門區及北區各有1幢大廈上榜，包括葵涌華員邨華智閣、荃灣荃景花園7座、屯門仁愛堂街1-43號麗日閣、粉嶺中心C座。

▼12月21日 強制檢測公告▼



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4廈污水陽性列強檢 帝庭園連續兩日上榜

另外，有4幢屬污水樣本檢測呈陽性的地點，當中3幢屬九龍城區，全位於何文田，包括帝庭園5座及7座、愛民邨敦民樓。另有1幢位於觀塘區，為秀茂坪曉麗苑曉逸閣。

須注意，昨日污水樣本檢測呈陽性的地點，分別為何文田的帝庭園1至3座、愛民邨衛民樓；以及觀塘區秀茂坪曉麗苑曉和閣。即昨日上榜的屋邨或屋苑，均與今日相同。

強檢大廈全名單

陽性檢測個案曾到訪的地點：

北角和富中心 5 座



鴨脷洲鴨脷洲大街 147 號 利豐大廈



旺角帝峯．皇殿 8 座



黃大仙黃大仙下（二）邨龍滿樓



牛頭角樂華北邨欣華樓



油塘Peninsula East 1 座



大圍文禮閣 2 座



馬鞍山雅典居 5 座



粉嶺粉嶺中心 C 座



屯門仁愛堂街 1-43 號麗日閣



荃灣荃景花園 7 座



葵涌華員邨華智閣



葵涌華員邨華智閣



污水陽性大廈名單：

秀茂坪曉麗苑曉逸閣



何文田帝庭園 5 座



何文田帝庭園 7 座



何文田愛民邨敦民樓

