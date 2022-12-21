快遞平台Zeek電郵通知客戶12.23結業　有外送員欠薪20萬未知如何

外賣員近年罷工事件不斷，早前有工會發起遊行請願，稱接獲快遞平台Zeek（斑馬到家）約50名外送員投訴被拖糧，涉款共300萬元。直至今日（21日），有商戶透露收到Zeek的電郵，內文宣布將在本周五（23日）結束營業，不過其官網暫未發表相關消息。



有商戶透露收到Zeek的電郵，內文宣布將在本周五（23日）結束營業。（商戶A小姐提供）

12月23日起結束營運

疫情下再多一間企業結業，快遞平台Zeek向客戶發出電郵通知，公布將在12月23日零時零時起結束營運。內文又指，商家須按帳單上列明的期限，繳交所需的物流費用，強調若逾期未收到款項，否則經法律程序追討。

惟截至今晚9時半，其官網並未有相關消息，最新的更新時間為11月22日。當時公布，11月24日起的訂單，將收緊上門收件門檻，每個寄件時段及每個收貨點，不足20票便不提供上門收件。

截至今晚9時半，Zeek官網並未有相關消息，最新的更新時間為11月22日。（網頁截圖）

有外送員估計被拖欠20萬元薪金

其實12月初已有苦主向《香港01》透露，過去已有11周被Zeek拖欠薪金，約以每單貨物計算，金額高達20萬元。當時他指，目前只能靠工會或政黨協助追討欠款。

亦有受影響商戶指控Zeek寄件嚴重延誤，稱11月9日的寄件直至24日才送至顧客手上，即長達16日，相比正常情況的3至4日長，以致商戶須致電客戶道歉，認為Zeek已嚴重影響其商譽。

當時Zeek曾回應指，截至11月23日因延誤發放的服務費金額，約有數百萬港元，受影響配送員數百名，對此致歉。Zeek當時重申，將按最新公告陸續發放受延誤的服務費，強調切勿聽信資金鏈斷裂謠言。

Zeek在2021年曾計劃2023年上市

翻查資料，Zeek負責人去年曾接受《香港01》專訪，當時表示2020年錄得超過2億港元收入，預期2021年再升30%，更與超過120個餐飲品牌開展合作，包括Delifrance及Outback。當時他透露，考慮進一步擴展海外業務，以及計劃在2023年底前上市。