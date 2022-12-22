01搶先｜消息：院舍緊密接觸者改原址檢疫　不送隔離設施暫託中心

香港疫情持續在反彈後高位，安老院舍個案增多。《香港01》獲悉，有安老業界收到政府通知，政府稱因應疫情最新情況，決定集中資源及早撤離已受感染的院友，將不再安排屬緊密接觸者的院友前往檢疫中心進行檢疫，而遷離暫託中心的安排也將調整，與其他需隔離的社區人士一樣，如在隔離第4日及第5日快測陰性，即可完成隔離，毋須進行核酸檢測。據悉，社署明日（23日）將聯同衞生署及醫院管理局舉辦網上交流會，向安老院及殘疾人士院舍業界講解相關檢疫安排。



有安老業界收到政府訊息，當中政府稱因應疫情的最新情況，決定集中資源及早撤離已受感染院友，安排他們隔離或治療，因此不再安排屬緊密接觸者的院友前往檢疫中心進行檢疫。衞生防護中心將就此為院舍訂定指引，列明照顧緊密接觸者及其他院友時，院舍員工應留意的感染控制事項。

另外，政府亦將調整遷離暫託中心安排，隔離人士如在隔離的第4日及第5日快測陰性，即可完成隔離，毋須進行核酸檢測，安排與其他需隔離的社區人士一樣。

據悉，社署明日將聯同衞生署及醫院管理局舉辦網上交流會，向安老院及殘疾人士院舍業界講解相關的檢疫安排。