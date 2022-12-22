強制檢測｜行動不便、持醫生紙兩類人可豁免　停發深喉唾液樣本包

政府日前公布，將逐步減少向住宅大廈發出檢測公告，至今日（22日）則指因應有關調整，由明日（23日）起豁免兩類人士進行強制檢測，包括持有註冊醫生發出醫生證明書，證明其因健康原因而未能使用咽喉拭子樣本進行檢測的人士；以及因行動不便而未能進行檢測的人士。



當局又指，經檢視使用情況及市民需求，將停止深喉唾液樣本收集包的派發及收集服務。由周六（24日）起，醫管局指定普通科門診診所、郵政局及港鐵站會停止派發深喉唾液樣本收集包。由2023年1月1日起，醫管局指定普通科門診診所、衞生署診所和政府場地亦會停止收集深喉唾液樣本。



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醫務衞生局今日表示，持有註冊醫生發出醫生證明書，證明其因健康原因而未能使用咽喉拭子樣本進行檢測的人士；以及因行動不便而未能進行檢測的人士，由明日起豁免進行強制檢測。當局解釋，上述人士無須使用任何樣本作強制檢測，他們可按需要自願進行快速抗原測試。

當局又指，即現時不須接受強制檢測的人士包括三個月內曾經檢測呈陽性結果的人士、三歲以下的幼童及上述兩類人士。至於須接受強制檢測的人士，當局強調必須按相關強制檢測公告進行核酸檢測，不能使用快速抗原測試，以符合公告要求。

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另外，當局稱由周六起，醫管局指定普通科門診診所、郵政局及港鐵站會停止派發深喉唾液樣本收集包。由明年1月1日起，醫管局指定普通科門診診所、衞生署診所和政府場地亦會停止收集深喉唾液樣本。

因應深喉唾液樣本收集包服務的調整，政府由周六起不會繼續賦權註冊醫生發出書面指示，規定按其臨牀判斷懷疑已染上新冠肺炎的人，以深喉唾液樣本等方式接受核酸檢測。如註冊醫生於專業診治過程中，按臨牀判斷懷疑某人已染上新冠肺炎，可呼籲該人士盡快自行進行快速抗原測試並申報陽性結果。

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