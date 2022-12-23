工作結怨被炒後網上公開對方個人資料　31歲男子涉違起底罪被拘捕

一名31歲男子因在網上公開一名曾結怨同事的手提電話號碼、曾居住屋苑的名稱、僱主名稱等個人資料，今日（23日）被私隱專員公署落案起訴，涉嫌違反《個人資料（私隱）條例》第64（3A）條「在未獲同意下披露個人資料」一項罪行。案件將於2023年1月5日上午在粉嶺裁判法院首次提堂。被告正在保釋中。



一名31歲男子因在網上公開一名曾結怨同事的手提電話號碼、曾居住屋苑的名稱、僱主名稱等個人資料，今日被私隱專員公署落案起訴。（資料圖片／麥凱茵攝）

個人資料私隱專員公署今日落案起訴一名31歲中國籍男子違反《私隱條例》第64（3A）條「在未獲同意下披露個人資料」一項罪行。案情指，被告與事主曾在一家公司共事，其後因工作結怨，被告最終被公司解僱。

私隱署9月2日作出拘捕

其後於10月中，有人將事主的個人資料，包括他的中文姓名、手提電話號碼、曾居住屋苑的名稱、僱主名稱及事主過往事跡等，發布到社交媒體平台上。私隱專員公署於9月2日拘捕被告。

私隱專員公署表示，根據《私隱條例》第64（3A）條，如任何人在未獲資料當事人的相關同意下，披露該當事人的個人資料，披露者的意圖，或罔顧是否會導致該當事人或其任何家人蒙受任何指明傷害，即屬犯罪，一經定罪，可被處罰款10萬元及監禁2年。