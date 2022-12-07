36歲女聲稱遭騙財　網上洩供應商及其丈夫資料　涉違起底罪被起訴

個人資料私隱專員公署今日（7日）落案起訴一名36歲中國籍女子違反《私隱條例》，指從事網上買賣活動的女被告，與曾是其供應商的事主發生金錢糾紛，之後在網上平台披露事主與其丈夫的人資料，包括中文姓名、電話號碼及相片。被告正在保釋，案件將於下周一（12日）上午在沙田裁判法院首次提堂，為自《私隱條例》於2021年10月修訂後生效以來，第四宗落案起訴「起底」罪行的個案。



私隱專員公署今日落案起訴一名36歲中國籍女子違反《個人資料（私隱）條例》第64(3A)條「在未獲同意下披露個人資料」共14項罪行。調查顯示，被告從事網上買賣活動，事主曾是其供應商，二人之間的商業關係其後演變成金錢糾紛。

私隱專員公署指，2021年12月期間，有人在一個社交媒體平台約14個不同的群組上發文，聲稱有人騙財，文中披露了事主與其丈夫的個人資料。被披露的個人資料包括中文姓名、電話號碼及相片。私隱專員公署於今年7月26日拘捕被告。

私隱專員公署提醒，根據《私隱條例》第64(3A)條，如任何人（披露者）在未獲資料當事人的相關同意下，披露該當事人的個人資料，而披露者的意圖，是導致該當事人或其任何家人蒙受任何指明傷害；或披露者罔顧是否會（或相當可能會）導致該當事人或其任何家人蒙受任何指明傷害，披露者即屬犯罪。 任何人違反第64(3A)條所訂罪行，一經定罪，可被處罰款10萬元及監禁2年。