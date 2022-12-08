35歲正印網上洩丈夫婚外情對象資料 作負面指控 涉違起底罪被捕
撰文：劉夢婷
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個人資料私隱專員公署今日（8日）在港島區拘捕一名35歲中國籍女子，涉嫌在未經資料當事人的同意下披露其個人資料。調查顯示，事主曾與被捕女子的丈夫有感情關係，兩人分手後，事主將上述關係告知被捕女子。之後有人在社交媒體平台群組對事主作負面評論及指控，更披露了她的姓名、工作地區和照片等個人資料。
被捕人士現准保釋，私隱專員公署會繼續調查案件。私隱專員公署提醒，「起底」屬嚴重罪行，違例者一經定罪，最高可被處罰款100萬元及監禁5年。
被洩資料事主與被捕人丈夫分手後 將該關係告知被捕人
個人資料私隱專員公署調查顯示，事主與被捕人士的丈夫在2019年至2021年間曾有感情關係，兩人分手後，事主將此段關係告知「正印」、即被捕人士。
之後有人在社交媒體平台群組對事主作負面評論及指控
隨後在2021年11月至2022年5月期間，有人在一個社交媒體平台的群組上先後發布了三條包含事主個人資料的訊息，並作出負面的評論及指控。
被披露個人資料包括事主中英文姓名、居住地區、工作地區和照片
被披露個人資料包括事主的中文姓名、英文姓名、別名、出生年份、居住地區、工作地區、職業和照片。被捕人士目前獲准保釋，私隱專員公署會繼續調查案件。
私隱專員公署：「起底」屬嚴重罪行
私隱專員公署提醒市民，「起底」屬嚴重罪行，違例者一經定罪，最高可被處罰款100萬元及監禁5年。《私隱條例》亦適用於網上世界，市民在網上或社交媒體平台發布或轉載「起底」訊息前，都要三思，以免觸犯法例。
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