本地紅葉情報｜大棠紅葉指數轉「漸紅」　盤點全港紅葉秘境

入冬後是觀賞本地紅葉的「期間限定」時節，根據漁農自然護理署今（23日）公佈的最新大棠楓香林紅葉指數，已顯示為「漸紅」，意味着「一片紅」已近在眼前。正值聖誕長假期，加上一連數天陽光普照，相信將有不少市民「朝聖」，一睹紅葉美景。

元朗大棠以外，多個紅葉勝地遍佈全港，其中將軍澳紅葉秘境寶康公園及體育館公園，近日隨着天氣急凍再放晴，本周日（18日）所見，已有多棵楓香有較大範圍樹葉轉為紅橙色，在藍天映襯下，甚為奪目。



▼2021年12月19日 元朗大棠紅葉開始轉紅▼



大棠紅葉指數分四級 下一階段「A」代表極紅

漁農自然護理署於本月16日公佈最新大棠楓香林紅葉指數，終於由綠轉黃，意味着賞紅葉的時間近在眼前。事隔一周（23日），最新大棠楓香林紅葉指數已轉為「漸紅」，相信紅葉盛況更為壯觀。



漁護署每年均會公布大棠楓香林紅葉指數，分為A至D四級，D代表仍為綠色，C代表轉黃，B則代表開始紅，A則代表極紅。

▼盤點9大觀賞紅葉景點▼



1. 元朗大棠

大棠楓香林是全港最熱門賞紅葉地點，不少為香港原生品種的楓香。每年12月前往大棠道大欖郊野公園遊人絡繹不絕，尤其是周末，會有賞紅葉人潮。前往楓香林的路段為平路，適合一家大小郊遊。

交通：港鐵朗屏站A出口，乘搭K66 號巴士至大棠山路下車

▼2021年12月18日，大棠楓香林人山人海▼



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２.將軍澳寶琳寶康公園

將軍澳寶琳寶康公園及體育館公園是市區賞紅葉新焦點。兩處都有數棵楓香樹，每年12月都會轉紅橙色，可以拍攝到紅葉樓景的城市紅葉景色。

交通：

港鐵：寶琳港鐵站B2出口，然後步行約5分鐘；

巴士：98D、98P、98S、296M、297、690、690P、694；

專線小巴：10M 慧安園 – 觀塘（仁愛圍）、105

▼12月18日 將軍澳寶康公園及體育館公園香港紅葉▼



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3. 大埔鳥蛟騰村

若想避開人群，不妨到大埔的烏蛟騰一遊，紅葉地點位於客家老村九担租，前往路程平坦，楓香樹已有數十年歷史，全都生長至幾十米高。

交通：

- 港鐵大埔墟站A出口，乘搭小巴20R至祠心路路口落車

- 港鐵大埔墟站A出口，乘搭275R巴士至鳥蛟騰落車（只限星期日及公眾假期）

4. 大埔滘自然護理區

大埔滘自然護理區入口已經可見幾棵楓香樹，而紅葉多集中在園內最短的自然教育徑和紅徑，行大概一兩個小時便可賞盡。園內還有一棵最具代表性的的楓香古樹，足有26米高，更被記錄在《古樹名木冊》內。

交通：

- 巴士：乘搭72、72A、73A、74A、23至松仔園落車

- 小巴：28K至松仔園落車

5.青衣公園

享有「港版加拿大湖景」美譽的青衣公園，設有人工湖以及歐陸式建築風格庭院，湖畔周圍生長著着十數棵落水杉、水松和落羽松。人工湖對面的觀景台為賞葉佳處，可拍攝落羽松一字排開的美景。

交通：

- 港鐵：青衣站B或C出口

- 巴士：乘搭41、41A、41M、43B、44、44M、42C、X42C、49P、49X、241X、243M、249M、948、948A、948E、E42、E43

- 小巴：乘搭88、88A、88D、140M、308M、310M、401、409、409S、409K、413

▼2020年大欖郊野公園紅葉▼



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6.九龍寨城公園

九龍寨城公園設有八條植物徑。近北門入口為一條紅葉徑，另名為《葉徑追紅》，栽種了如大花紫薇、山烏桕、紅桑等在冬季變紅的紅葉植物。

交通：

- 港鐵：宋皇臺站B3出口

- 巴士：1、11K、10、75X、85、85A、85B、891、1A、2A、3B、5、5C、5D、6D、9、11、11B、11D、13D、14、15、16、17、21、24、26、27、28、 42、61X、85X、93K、95、98C、203E、296C、297、2D、7B、6P、108、11X、12A、213D、113、101、106、111、116、107、A22、20、22、E23A、E23、113、101、106、111、116、796X、796C

- 小巴：25M 、39M、46、49、70、70A、105、110、13、25A、25B、88、2、2A、69、69A

▼2021年12月15日，攝影師Eric So於大棠楓香林拍攝的紅葉情況▼



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7.九龍塘根德道花園

九龍塘根德道花園亦是其中一個方便賞紅葉之選，公園面積不大，但園區內種植了一列楓香樹，因位置比較隱秘，被譽為「隱世紅葉景點」。

交通：港鐵九龍塘站B出口，沿九龍真光中學步行，大約5分鐘。

8.中大未圓湖

中文大學校園內的未圓湖亦是賞紅葉熱點，湖邊的獅子亭、小橋及小徑都是賞葉之處，可以沿湖畔小路散步近觀紅葉，也可以坐在湖畔旁的獅子亭中遠眺落羽杉。但要留意訪客進入中大時需要登記。

交通：港鐵大學站C出口，向右轉沿著嶺南運動場旁小徑步行至未圓胡，大約5分鐘。

9. 香港公園及香港動植物公園

位於中環附近的香港公園及香港動植物公園亦是賞紅葉熱點之一。香港動植物公園園內設有一段楓香路徑，兩旁種有十多棵楓香古樹，時值秋冬由金黃變豔紅，鄰近的香港公園亦種了幾棵楓香。

交通──香港動植物公園：

- 港鐵：中環站D2出口或金鐘站B出口

- 巴士：乘搭12、12A、12M、13、23、23B、40、40M、103

- 小巴：乘搭1A、22、22S、28

- 山頂纜車：堅尼地道站或麥當勞道站落車

交通──香港公園：

- 港鐵：中環站J2出或K出口

- 巴士：乘搭12、12A、12M、13、23、23B、40、40M、103

- 小巴：乘搭19、10、22、22S、56A、56B

- 電車：堅尼地城至跑馬地或至筲箕灣，銀行街站落車