內地新冠疫情嚴峻　恐通關後來港求醫？　高拔陞：會密切審視情況

內地疫情嚴峻，不少醫院傳出因為醫護人員染疫而人手短缺。醫管局行政總裁高拔陞今日（24日）在電視節目被問到，會否憂慮與內地通關後會有大量內地病人來港求醫，令本港醫療體系崩潰，他稱，醫管局會密切審視整體情況，並會及時作出相應調整。近日內地及香港的「搶藥潮」對公院處方藥物沒有影響，因為局方有儲存藥物，故無須擔心。



內地放寬多項防疫措施後疫情嚴峻，據內地傳媒報道，多地醫院傳出因為醫護人員染疫而人手短缺，有人憂慮與內地通關後會有大量內地人來港求醫，加重本港醫療體系負擔。醫管局行政總裁高拔陞回應指，疫情發展難以預料，醫管局會密切審視整體情況，並會及時作出相應調整，又指局方已就不同情況籌備不同方案。

另外，近日內地及香港均出現「搶藥潮」，不少店舖的止痛退燒「必理痛」被搶購一空。對於有市民擔心公院藥物供應或會受影響，高拔陞指，相關情況對公院處方藥物沒有影響，因為局方有儲存藥物，故無須擔心。

▼2月26日 明愛醫院急症室外病人在帳幕下等▼



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對於本港疫情，高拔陞亦在自己的醫管局網誌提到，未來數天長假期，天氣持續寒冷，預計到急症室求診的人數會繼續增加，加上不少私家醫生休息，非常擔心公立醫院急症室會加倍繁忙，甚至出現病人需要長時間等候的情況。

他在節見中亦承認，因疫情升溫及寒冷天氣，近日急症室壓力大，每日有近5,000人到急症室求診，當中1,100人要經急症室入住內科病房。他指，個案上升有增加醫療壓力，但幸好比起第五波疫情初期時確診重症者較少，故醫管局現時亦會以彈性處理的方法，如由以往要清空一個病房照顧病人改為清空一個病格，另亦會轉介非新冠患者到私家醫院治療。另外，醫管局也會適時調動病床支援，亦已調動人手加強支援急症室和內科病房等，並已加大特別酬金計劃，希望吸引更多休假的員工協助。

他提醒市民，如果病情輕微者可以去私家醫生求診，以減輕對公院造成負擔，同時亦可以院方集中人手治療有緊急需要的病人。他補充，除新冠肺炎疫情外，本港亦要留意流感爆發，指外遊潮或會將流感病毒帶來港，「去旅行當然可以去玩玩得開心啲，但都要做好感染控制。」

高拔陞在電視節目上亦有問到對於人手流失的看法，他表示，相關情況不止在香港出現，醫管局未來亦會到外地「搶人才 」，另亦會多方面提升員工待遇，如設立醫管局學院及低息貸款等，「唔係一個方法解決所有問題。」