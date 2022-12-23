芷希換心｜李夏茵赴兒童醫院探病童　與芷希父母、醫護團隊會面

出現急性心衰竭、四個月大的女嬰芷希，上周六（17日）凌晨成功接受換心手術，目前仍留醫香港兒童醫院深切治療部。醫務衞生局副局長李夏茵今（23日）趁平安夜前夕探望住院病童，期間亦與芷希父母會面，她得悉當日運送和移植心臟過程的不易，向相關醫療團隊致以衷心感謝。

李夏茵又向其他留院病童送上聖誕禮物，預祝小病友聖誕快樂，她呼籲家長盡快安排子女接種流感及新冠疫苗，讓他們及早得到保護，減低因感染而出現併發症和後遺症的機會。



▼成功接受心臟移植的4個月大女嬰芷希▼



+ 2

李夏茵（右）與芷希父母會面，了解芷希的最新情況。(政府新聞網圖片)

在香港兒童醫院行政總監李子良醫生陪同下，李夏茵與芷希父母會面。她與相關醫療團隊了解芷希的最新情況時，理解當日運送和移植心臟過程的不易，向一直努力不懈救治芷希的醫療團隊致以衷心感謝。李夏茵表示，作為第三層專科轉介中心，香港兒童醫院集中處理複雜、嚴重、不常見，以及需要跨專科治理的兒科病症，「近日便為芷希進行移植手術，接受內地幼童捐贈者心臟。」

芷希於上周六（17日）凌晨順利換心，心臟來自內地一名腦幹死亡童，是香港首宗來自內地的器官移植手術。芷希換心後，目前仍需留醫深切治療部，要繼續使用呼吸機及強心藥，但兒童醫院當時稱進度屬估算之內，其心臟運行亦理想。

李夏茵今日（23日）探訪香港兒童醫院，又向一直努力不懈救治芷希的醫療團隊致以衷心感謝。(政府新聞網圖片)

李夏茵向住院女童玥宜送上聖誕禮物。(政府新聞網圖片)

李夏茵隨後轉往血液及腫瘤科病房探望住院兒童，並送上聖誕禮物，預祝小病友聖誕快樂，又鼓勵他們勇敢面對挑戰。她也與病房人員交談，並感謝他們對患病兒童既專業又充滿愛心的照顧。

李夏茵表示，兒童醫院一直以一流設備，提供高度專業的服務，亦致力營造一個家庭友善的環境，紓緩病童與家長的不安情緒。兒童醫院同時有助建立及協調一個具連貫性的兒科服務網絡，提升兒童醫療服務的質素。

李夏茵呼籲家長盡快安排子女接種流感及新冠疫苗，讓他們及早得到保護，減低因感染而出現併發症和後遺症的機會。她又提醒市民在歡度聖誕佳節時要注意個人衞生和做好防疫措施，護己護人。

▼12月17日 4個月大女嬰芷希成功「換心」▼

