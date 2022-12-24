港澳通關｜需持72小時核酸陰性報告　必須列明其他四項資料並列印

澳門放寬入境防疫政策，取消入境健康碼「紅碼」，變相「通關」，可以即日進出，不少港人趁聖誕長假到久違了的澳門玩樂。但必須注意，由12月23日起登船或登車往澳門時，必須持有採樣後72小時內核酸檢測陰性報告，受檢者也要確定檢測承辦商的報告，是否五項資料正確齊全，除了寫明檢測結果陰性，也要有列明當事人姓名、身份證或旅行證件號碼、檢測時間及檢測平台，否則會被拒絕登車。



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澳門政府公布由12月23日起，由香港、台灣及外國入境，毋須進行落地核酸檢測，入境後澳門健康碼由黃碼取代紅碼，只需進行五天自我健康管理，每日做快測並上呈便可，可以在當地堂食，入賭場都無問題，期間確診也可離境。

澳門政府只維持登機、登船或登車入澳時，入境人士須持有採樣後72小時內核酸檢測陰性報告，因此本港市民如欲前往，可於社區檢測中心自費進行核酸檢測及取報告。

核酸檢測報告須打印

相隔近三年，不少港人也未曾出行，而澳門入境要求改變不少，必須細閱要求，以免不清楚而白行一趟。除要預足時間進行檢測外，記得必須打印檢測報告，昨日已有欲前往的市民，因遺漏紙本核酸檢測報告，被港珠澳大橋口岸的工作人員拒絕進入，錯過了往澳門的預訂「金巴」班次。因當日的車票已售罄，故無法過關。

即使打印了相關報告，亦要小心檢測報告內容是否符乎澳門一方要求。檢測中心會向受檢人士發出結果短訊，若是付費檢測，一般會收到下載整份報告的鏈結或電郵，所以當無收到時，應立即向檢測中心跟進。

澳門政府由12月23日起實施新的入境防疫措施。（澳門新聞局圖片)

陰性報告要有檢測者全名及身份證全號碼

政府電子疫苗接種及檢測紀錄系統，雖有檢測結果、檢測時間及檢測平台，但沒有當事人姓名，身份證號碼只有局部，故不能用來作出境之用。

有港澳直通巴職員解釋，檢測報告需要有全名及身份證號碼，檢測紀錄系統的報告僅有身份證尾4位數字，不符合澳門入境的核酸檢測報告要求。

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