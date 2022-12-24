聖誕節｜蘭桂坊平安夜氣氛熱　市民冀疫情快完　零時齊呼聖誕快樂

聖誕節即將來到，在這個平安夜（24日）晚上，中環蘭桂坊的節日氣氛愈夜愈熾熱，晚上警方已實施人流管制，至晚上9時過後開始出現人潮，不少到場市民都戴上聖誕頭飾，而酒吧亦大聲播放音樂，人聲及音樂聲響徹蘭桂坊。



晚上11時半，警務處處長蕭澤頤到蘭桂坊視察，被問到認為現場秩序如何時他回應：「現場秩序非常之好，祝大家聖誕快樂，新年進步。」至凌晨零時踏入聖誕節（25日）一刻，蘭桂坊人流不減，雖未見市民倒數，但歡呼不絕，亦有人高呼「Merry Christmas!」



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不少市民戴上聖誕頭飾 音樂聲響徹蘭桂坊

平安夜的蘭桂坊愈夜愈熱鬧，不少到場市民都戴上聖誕頭飾；而酒吧亦大聲播放音樂，人聲及音樂聲響徹蘭桂坊。市民黃小姐表示，今日特意到蘭桂坊感受聖誕氣氛，更是疫情以來亦是首次到蘭桂坊慶祝聖誕節。她認為蘭桂坊比預計多人，打算留至凌晨才離開。一同到場的鍾先生就笑言，聖誕願望是：「疫情快啲完結，大家開開心心！」

來自印度的Kiran和一家近10人到蘭桂坊慶祝聖誕節，他指一家人居住在香港，特意到場感受氣氛，笑言蘭桂坊氣氛很好，不過認為現場人流比較小，希望愈夜愈多人。

慶祝聖誕節市民：好開心可以見到大家咁熱鬧

到蘭桂坊慶祝聖誕節的林先生指今日特意到場，笑言：「話晒疫情都咁多年，好開心可以見到大家咁熱鬧。」他認為，今年蘭桂坊氣氛與過往兩年相比相差甚遠，形容疫情下蘭桂坊即使大時大節亦非常靜，而今晚人流明顯增加，相信愈夜愈多人。不過他指，蘭桂坊人流仍未恢復至疫情前水平，並稱過往較多海外遊客，惟現時到場的以本地市民為主。

蕭澤頤蘭桂坊視察 祝大家聖誕快樂

至晚上11時半，警務處處長蕭澤頤到蘭桂坊視察，並與在場警員交談了解，被問到認為現場秩序如何，他回應指：「現場秩序非常之好，祝大家聖誕快樂，新年進步。」

▼12月24日市民尖沙咀過平安夜情況▼

