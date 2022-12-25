醫學界有人對中港器官移植有保留　盧寵茂：不希望聲音代表醫學界

早前四個月大女嬰芷希成功換心，為香港首次批准內地器官送港移植。醫務衞生局局長盧寵茂今日形容，芷希的成功是非常好的示範，重申器官雖由內地採摘，但「完全同香港模式一樣」，質量效果亦達到標準。他又期望藉今次案例推進兩地器官移植合作。

對於有醫學界擔心今次案例反而會影響本港器官移植發展，他直言「我到𠵱家都唔知邊個醫學界係講咗呢句說話。......我唔希望用咗呢啲咁樣嘅聲音，代表全香港嘅醫學界。」



▼12月19日 新華社記錄摘心、運送供換心過程▼



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▼「求心」的4個月大女嬰芷希▼



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盧寵茂在無綫電視節目《講清講楚》談及器官移植，他表示器官移植能夠讓更多人受惠，以往亦曾考慮推進兩地器官移植合作。他指出，在一國兩制下，兩地法例有些不同，不過「喺醫學界、喺器官移植界，對器官捐贈分配移植，然後出嚟所有嘅結果，其實都有好多好標準。」

他提到，就如對腦死亡判斷、器官移植時間及方法、分配標準等，在醫學界都是劃一。至於器官雖由內地採摘，惟「完全同香港模式一樣」，質量效果亦達到標準，能夠在醫學界層面解決差異。他認為是時候可以推進相關做法，會盡快與內地衞健委討論相關事宜。

醫務衞生局局長盧寵茂認為器官移植能夠讓更多人受惠，以往曾考慮推進兩地器官移植合作。（資料圖片）

被問到有醫學界表示有保留，擔心影響香港器官移植發展。他表示，「係邊個醫學界先？我到𠵱家都唔知邊個醫學界係講咗呢句說話，我只係聽到某一個醫生咁樣講過。」他強調，一個腦死亡病人可以拯救數名病人的生命，「我唔希望用咗呢啲咁樣嘅聲音代表全香港嘅醫學界，我希望呢啲正面嘅聲音能夠更加出到來，去到支持呢樣嘢，幫到更加多香港市民。」

▼12月17日 醫管局公布為四個月大女嬰芷希成功換心▼



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另外，盧寵茂在節目中亦談及基層醫療健康藍圖。他表示，現時政府的公營醫療開支有17%放在基層醫療，而83%放在專科醫療服務，形成重治療、輕預防的局面，對醫療體系造成壓力。因此需要地區康健中心作為樞紐，並作協調及統籌服務。政府現已於18區成立地區康健中心，預告荃灣區將盡快開設中心。

他又指，藍圖下的慢性病共同治理計劃集中找出可能患糖尿病及高血壓的高風險人士，目前社區約100萬人為隱性患者，有三分之一人或一經診斷已出現併發症。市民可到地區康健中心檢查，若被視為高風險人士將轉介至私家醫生作篩查及跟進。至於費用則由政府及市民共同承擔，惟實際金額需待當局與病人組織、醫生等持份者再商討。他又說，預計實施的頭一年將有20萬人參與。

▼12月19日 政府公布《基層醫療健康藍圖》▼

