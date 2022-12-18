芷希換心｜新華社披露詳情：2小時49分取心臟並送抵港　8分鐘過關

四個月大的女嬰芷希已完成換心手術，現時仍在香港兒童醫院深切治療部留醫，為香港首次批准內地器官送港並進行移植手術。根據新華社報道，經過內地與香港24個部門及65位醫療與管理專家在24小時內合作，兩地醫療團隊以及深圳與香港海關均進行緊急模擬演練，將通關時間壓縮至8分鐘，與4個小時的心臟保存極限時間賽跑。從上周五（16日）約下午5時多獲取捐獻心臟，至當日晚上8時多，救護車在香港警車護送下將心臟送達香港兒童醫院，前後實際總共用了2小時49分。



▼12月17日 4個月大女嬰芷希成功「換心」▼



內地人體器官分配系統自動匹配1153名患者均不適合

根據新華社報道，國家衛健委和中國人體器官捐獻與移植委員會高度重視換心事件，國家衛健委醫療應急司和國際司配合國家海關部門全力支援，要求中國人體器官分配與共用電腦係統（COTRS）建立聯絡協調中樞和應急預案，協調兩地跨部門開展技術、醫療、管理等方面的溝通協作。

負責這次兩地醫療應急救助聯絡工作的COTRS負責人王海波表示，上周四（15日）下午4時07分，COTRS啟動內地一例因腦外傷導致的腦死亡幼兒患者捐獻心臟的分配，由於屬極低體重捐獻者，經過與COTRS系統中全國心臟移植等待名單上1,153名患者的多輪自動匹配，均未有合適的接受者，為避免浪費可移植器官，於是緊急啟動內地與香港的醫療救助人體器官共用預案。

▼「求心」的4個月大女嬰芷希▼



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兩地24部門65專家緊急合作 深港海關緊急模擬演練

王海波又指，在COTRS的協調下，內地與香港近24個部門和65位醫療與管理專家在24小時內緊急通力合作，兩地醫療團隊以及深圳與香港海關均進行緊急模擬演練，將通關時間壓縮至8分鐘，與4個小時的心臟保存極限時間賽跑。

上周五（16日）下午5時24分獲取捐獻心臟，當日下午8時13分救護車在香港警車護送下將內地愛心捐獻心臟送達香港兒童醫院。至周六（17日）淩晨1時，芷希的心臟移植手術順利完成，從手術室轉入兒科深切治療部。截至目前，芷希已不需要體外迴圈支援。

（新華社圖片）

盧寵茂：3500香港居民在內地器官分配系統等待器官移植

醫務衞生局局長盧寵茂表示，受益於國家的相關規定，目前有超過3,500名香港居民在COTRS中等待器官移植，有近千名香港居民通過公平公正的器官分配與共用接受了移植手術；有9名香港居民在內地逝世後捐贈器官，挽救了24名內地同胞的生命。他盼望能夠借此案例建立長效機制，將香港特別行政區的醫院納入COTRS，最大限度利用公民逝世後愛心捐獻器官，拯救香港和內地居民的生命。