芷希換心｜新華社影片記錄摘心、運送3小時「賽跑」過程披露

四個月大女嬰芷希前日（17日）完成換心手術，現仍在兒童醫院深切治療部留醫，是本港首宗內地器官運港移植個案。新華社今日（19日）發放影片，披露整個移植及運送過程，為捐獻者摘心前，深圳醫護方先向捐獻幼兒鞠躬致敬，之後展開極限時間賽跑。



根據報道，內地及香港24個部門共65名醫療與管理專家，及兩地海關緊急演練，將通關時間壓縮至8分鐘，內地於當時下午5時24分開始為捐贈者進行手術，至晚上8時13分兒童醫院方已可開始進行手術，歷時2小時49分。



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醫院醫護事前向捐贈心臟幼兒致敬

新華社今日披露芷希換心過程，據負責本次兩地聯絡工作的中國人體器官分配與共享計算機系統（COTRS）負責人王海波稱，12月15日下午啟動內地一例因腦外傷導致腦死亡幼兒患者捐贈心臟分配，由於屬極低重量捐獻者，與COTRS系統上1,153名患者多輪匹配不成功後，即緊急啟動與香港器官共享預案。

王表示，內地及香港24個部門共65名醫療與管理專家，及兩地海關緊急演練，成功將通關事件壓縮至8分鐘。深圳醫院於12月16日下午5時24分開始摘取捐贈者心臟，據新華社影片顯示，多名醫院醫護事前向捐贈者致敬，之後才開始手術。

▼「求心」的4個月大女嬰芷希▼



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抵深圳灣口岸特別通道 8分鐘通關

摘心手術於傍晚6時12分完成，並在7時7分左右運抵深圳灣口岸特別通道，並用8分鐘完成通關程序，兩地醫護交接簽名，至7時15分順利交接，在香港警方車輛護送下，由救護者轉運至香港兒童醫院，且於晚當8時13分開始手術，整個摘心及運送過程歷時僅2小時49分鐘。手術最終於12月17日凌晨1時完成，芷希已由手術室轉入兒科深切治療部。

據新華社報道，香港醫務衞生局局長盧寵茂12月8日致函國家衞健委及國家海關總署，墾請允許有符合芷希心臟且內地無合適接受者情況下，可順利通關共享至香港用於拯救芷希生命。國家衞健委及中國人體器官移植委員會高度重視，國家衞健委醫療應急司司長郭燕紅指，至今年10月底，中國公民逝世後捐贈器官個案已達4.25萬宗，捐贈的大器官已突破12.63萬個。

▼12月17日 醫管局公布為四個月大女嬰芷希成功換心▼

