芷希換心｜3500港人列內地系統等器官移植　9港人遺愛救24同胞

年僅4個月大女嬰芷希接受換心手術，現時仍在香港兒童醫院深切治療部留醫。醫務衞生局盧寵茂今日（18日）在網誌表示，由於她十分年幼，能捐出合適大小心臟的腦死亡捐赠者非常罕見，因此聯絡中國人體器官分配與共享計算機系统(COTRS)，覓得一名腦死亡的幼兒患者無私捐獻心臟，「國家幅員遼闊，十四億人口令罕見事不罕見」。



新華社引述盧寵茂指出，有3,500名香港居民COTRS中等待器官移植，有近千名香港居民通過公平公正的器官分配與共用接受了移植手術；同時有9名香港居民在內地逝世後捐贈器官，曾挽救24名內地同胞的生命。



▼12月17日 4個月大女嬰芷希成功「換心」▼



盧寵茂：適合芷希心臟非常罕見 遂向中央政府求助

盧寵茂在網誌表示，由於芷希十分年幼，能捐出合適大小心臟的腦死亡捐贈者非常罕見，因此要用盡不同網絡為芷希尋找合適的心臟。因應芷希的緊急情況，經與中國人體器官分配與共享計算機系统（COTRS）主任王海波聯絡，獲人體器官捐獻與移植委員會主任黄潔夫大力支持，特區政府遂向中央政府尋求協助。

經COTRS在全國作多輪自動匹配後，確認紿芷希的心臟於內地並沒有合適的受贈者，因此應特區政府的求助，緊急啓動內地與香港的臨時醫療應急救助人體器官共享預案。經國家衞健委、國務院港澳事務辦公室、海關總署及內地相關單位大力支持和配合，預案在極短時間內完成審批。

縱使機會渺茫，但醫護團隊和芷希並沒有放棄，況且國家幅員遼闊，十四億人口令罕見事不罕見，加上近年在推動公民死後無償器官捐贈進步神速，終於前日內地一名腦死亡的幼兒患者無私捐獻心臟。 醫務衞生局局長盧寵茂

內地醫院隨即安排進行手術，取出器官緊急運送到港，由由捐贈幼兒身體取出心臟，到運抵香港兒童醫院手術室，僅用了2小時49分鐘。盧表示，醫管局醫療團隊亦一直與內地的醫療團隊和家屬商討，並於當晚接收心臟後隨即進行手術，手術在翌日凌晨約一時順利完成。

▼「求心」的4個月大女嬰芷希▼



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指醫護團隊對芷希正體現「視患猶親」崇高精神

在醫管局的協調下，內地與香港近24個部門和65位醫護和專家在24小時內緊急通力合作，兩地相關部門和單位迅速連繫，兩地海關更同心與時間競賽，將通關時間壓縮，消防處救護車在香港警隊開路下在最短時間內將心臟、將重生的希望送達香港兒童醫院。

作為肝臟移植醫生，我深深明白今次手術對醫護團隊帶來的挑戰：細小的心臟、幼細的血管、虛弱的身體，對主刀醫生的專注力和手藝要求極高。 醫務衞生局局長盧寵茂

對於每一個環節可無縫對接，他衷心感謝內地和香港每一個參與今次行動的團隊。他又指，作為肝臟移植醫生，深深明白今次手術對醫護團隊帶來的挑戰，可見醫護團隊對芷希的關愛，亦真正體現「視患猶親」的崇高精神。

我更體會到每一個器官捐贈都是生命之禮、亦是生命延續，捐贈者家屬在失去至親時能大愛無彊，無私奉獻，不單延續了芷希的生命，亦令這離世小朋友的心臟繼續活在這世上。 醫務衞生局局長盧寵茂

新華社引述盧寵茂：千港人經內地器官移植系統獲接受移植

新華社今日引述盧寵茂報道，有3,500名香港居民COTRS中等待器官移植，也有近千名香港居民通過公平公正的器官分配與共用接受了移植手術；同時有9名香港居民在內地逝世後捐贈器官，曾挽救24名內地同胞的生命。他盼望能夠借此案例建立長效機制，將香港特別行政區的醫院納入COTRS，最大限度利用公民逝世後愛心捐獻器官，拯救香港和內地居民的生命。

醫務衞生局局長盧寵茂過去三年，受新冠疫情影響，香港的器官移植數字並不理想。（資料圖片）

疫下三年本港器官移植數字不理想 3000人在港輪候移植

盧寵茂提到，過去三年，受新冠疫情影響，香港的器官移植數字並不理想，甚至出現下跌趨勢。雖然香港中央器官捐贈登記名冊的累積登記人數超過35萬名，但實際上只有少部分身故人士符合捐贈器官的臨床條件。截至今年9月30日，輪候器官移植的市民已接近3,000名，呼籲市民立即行動，到中央器官捐贈登記名冊網站登記捐贈器官的意願，並向家人清楚表明意願，以生命延續生命。