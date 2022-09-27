的士加價無助挽回牌價　學者指疫下缺乘客　無法加租致牌價難升

的士牌價徘徊440萬元的低位，即使車費於今年7月上調，但仍無助挽回牌價，十大車行身家縮水13.3億元。過往坊間一直指，加價後的士牌價便會回升，但牌價至今未見起色。有經濟學者分析，當中關鍵始終是乘客量及車租，過往加價後牌價上升的原因之一，是車租隨之上調；但現時根本欠缺司機，車主未能加租，結果牌價難以上升。



有車行表示，受疫情影響，根本無法加租，現時只是將疫下的車租優惠下調，但仍較原租金便宜。另有司機工會稱，司機並不關注牌價升跌，最重要是有生意，假如無利可圖，車租太貴便未必再駕駛；當太多的士缺人承租，牌價亦自然下跌。



牌價2013年初高見700萬 今跌至440萬

2013年初，的士業界申請加價後，牌價曾經高企700萬多元的高位，並維持一段時間。今年5月政府宣布的士7月加價，牌價曾接近500萬，惟之後無以為繼逐漸下跌，現時徘徊約440萬元。

莊太量：欠缺司機 車主不能加租

曾任交通諮詢委員會委員的中大經濟學系副教授莊太量表示，的士牌價下跌受不同因素影響，除了公共交通基建擴展，令的士需求下跌之外，疫情下旅客大減，長期缺乏乘客，亦使牌價下跌。他續指，乘客量為一大因素，過往經濟環境好，車資上調後，車主會加車租，牌價亦隨之而升。

莊太量稱，現時根本欠缺司機，車主為挽留司機不能加租，結果牌價便未有上升。他表示，牌價主要影響車主，如未能租出的士便自行駕駛，但對租車司機及乘客未必有直接影響，始終車費由政府決定。

莊太量指現時根本欠缺的士司機，車主為挽留司機不能加租，結果牌價便未有上升。（資料圖片／盧翊銘攝）

香港的士小巴商總會會長唐躍峰表示，業界有不少的士未能租出，當中主要為車齡較舊的的士，只能夠維持較平的租金。他表示，疫情下一直有向司機提供車租優惠，即使疫情緩和及加價，都仍有提供優惠，只是較之前少，整體租金可能只是貴20至30元。

汽車交通運輸業總工會的士司機分會主任何志強表示，相信加息、司機生意額下跌，以及保險等成本上升，都令牌價下跌。他續指，司機最重視生意額，牌價高跌不太影響司機，但假如車租太貴，司機認為無利可圖便會棄租，若「晾車」太嚴重或會令牌價下跌。