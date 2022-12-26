一日40間院舍爆疫　康文署五間體育館日內暫停開放　轉作暫託中心

本港確診個案近日有所上升，院舍爆疫，公立醫院已供不應求。今日（26日）有40間院舍爆發疫情，康樂及文化事務署今日傍晩宣布，五間體育館將暫停開放以作防疫用途，直至另行通告。其中蒲崗村道體育館及調景嶺體育館將於28日起轉暫託中心，另外3間體育館則從29日起實施。



調景嶺體育館28日起將轉為暫託中心。（資料圖片/王譯揚攝）

康文署五間體育館暫停開放。

過去一星期928安老院舍確診病人入院

衞生署今日表示，有40間院舍有確診個案，當中有60名院友及6名員工確診。當中恩悅護老之家爆疫，有6名院友確診。

醫管局表示，過去一星期有928名來自安老院舍的確診病人入院，較過去兩個星期分別653人和553人持續上升。局方對情況表示關注，會密切監察情況，並與相關政府部門及安老院舍保持密切溝通，加強外展團隊對安老院舍的醫療支援。

▼12月20日 每周疫情記者會▼



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蒲崗村道及調景嶺體育館周三率轉暫託中心

康文署公布，五間體育館將暫停開放以作防疫用途，直至另行通告。其中蒲崗村道體育館及調景嶺體育館將於28日（星期三）起轉暫託中心；至於青衣西南體育館、北葵涌鄧肇堅體育館及賽馬會屯門蝴蝶灣體育館，則由29日（星期四）起轉為暫託中心。

​因場地關閉而引致的退款安排，租用人可填妥退款申請表，連同用場許可證正本郵寄或遞交至康文署相關分區康樂事務辦事處。退款申請表格可在康文署網頁下載。