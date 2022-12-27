調查指基層長者每月看中醫3次連藥月花千元　九成因貧窮延遲就醫

在疫情及長新冠影響下，不少基層長者極需中醫服務，惟公營中醫服務不足令貧窮長者求醫無門。社區組織協會及老人權益聯盟年初的調查發現，六成基層長者有向中醫求診，每月求診2.7次並平均每月花費637元於診金及378元自購成藥，91%基層長者因經濟能力延誤求醫。此外，調查發現36%長者於單次購藥中曾花費逾一千元。社協及老權促請當局，立即增加中醫門診數目及診症名額，調整收費至50元與醫管局睇齊。



基層長者長年胼手胝足，年老時面對勞損及長期病，近年更飽受疫情及長新冠煎熬。社協及老權於2022年2月訪問149名基層長者，調查結果顯示，當時計及的過去三個月有看中醫的長者佔60%，平均看中醫8.3次，即每個月看2至3次。有一成（12%）長者以中醫為最主要的求醫途徑，以及有六成半長者（65%）首選中醫為主要的輔助醫療。

長者月花千元睇中醫購中藥

在支出方面，受訪者長者平均每三個月求診6.5次及每次294元，推算每月開支為637元。加上在自費購買中醫藥方面，長者一個月平均花費378元，如長者同時求診及自購中藥補充，則每月開支逾千元。調查中長者均為基層，43%長者收入來自綜合社會保障援助， 38%長者收入來自高額長者生活津貼，生活費每月只有不足四千元。超過九成（91%）基層長者表示，會因為經濟壓力而窒礙了他們去看中醫。

施政報告公布改善民生政策和措施▼



+ 4

現時醫管局於全港十八區設有中醫教研中心，提供資助中醫服務，領取綜援的市民獲免費服務，表面上基層市民已獲中醫保障。然而，調查發現該服務存有巨大不足，只有不足四成（39%）市民知悉資助中醫服務，因該診所有部分自付盈虧服務，故不少長者誤以為診所需要收費。

八成長者預約資助中醫有困難

在預約服務方面，八成基層長者表示預約政府資助中醫服務很困難（53%）或困難（30%），有九成長者認為名額短缺（30%）或很短缺（61%），因現時中醫診所未有中央預約系統或熱線，各區診所各行其是預約方式不一，部份更要求長者清晨親自排隊預約，舟車勞頓。

基層長者欠缺中醫藥教育，往往藥石亂投，更有無良商人騙財及哄騙濫用醫療券等。調查顯示，四成（37%）長者沒有途徑獲得中醫藥知識，最多長者的中醫藥知識來自親友分享（43%），只有一成長者由專業書籍（3%）、參加中醫講座（2%）或向專業中醫（9%）獲得較可信的中醫藥知識。

▼12月19日 政府公布《基層醫療健康藍圖》▼



+ 8

社協：中醫收費調整至$50

社協及老權認為，必須增加診所數目及診症名額，同時按需要加強治療密度，以備人口老化下進一步提升中醫服務。同時，在收費方面必須調整至50元，與醫管局門診睇齊，亦需引入豁免機制，以惠及其他低收入家庭。

他們同時促請政府加強統籌及管理，設立統一及透明的制度，例如劃一預約熱線及方式、開放時間、藥物名冊、接需要分流、覆診及轉介系統等等，並公佈服務數據，令服務使用者能更清晰、更公平地使用政府資助中醫服務。同時擴闊中醫藥服務範圍，與主流服務相輔相成，以及為中醫藥於本港的長遠發展定位，增加資源。