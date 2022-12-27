地區康健中心擬設醫生加強提供醫療服務　另設護士診所跟進健康

由2017年開始制訂「基層醫療健康藍圖」，上周一（19日）公布終正式出爐，當中地區康健中心亦要重整定位，投放更多資源予45歲以上人士。基層醫療健康專員彭飛舟表示，未來將在地區康健中心擬設醫生參與，提供篩查及慢性疾病的管理等，但強調不會要醫生長駐健康中心。

地區康健中心亦會設立護士診所，跟進前期慢性疾病患者的健康。被問到現時護士人手是否足以應付，他稱，要看有多少前期慢性疾病患者，但認為相關措施合符成本效益。



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基層醫療健康藍圖推出後，地區康健中心亦要重整定位，投放更多資源予45歲以上人士。彭飛舟表示，未來地區康健中心將會轉身為「超級聯絡人」角色，為會員提供地區的醫療資訊，並為會員跟進健康及加強監察功能。另外，地區康健中心亦會成為「健康計劃提供者」，由社工、護士等提供相應年齡要注意的事項，如50歲以上者可以加入大腸癌篩查計劃等。

彭飛舟解釋，未來將在地區康健中心擬設醫生某程度上的參與，加強提供醫療服務，如提供篩查及慢性疾病的管理等，但強調其不會要醫生長駐地區健康中心，可能只會發SMS或出信等形式與會員交流，提醒其一些醫療的資訊。

彭飛舟解釋，未來將在地區康健中心擬設醫生某程度上的參與。（廖雁雄攝）

彭飛舟亦指，未來地區康健中心亦會設立護士診所，跟進前期慢性疾病患者的健康。被問到現時護士人手是否足以應付，他指，要看有多少前期慢性疾病患者，但認為相關措施合符成本效益。

社區組織協會幹事連瑋翹認為，現時地區康健中心護士大部分仍是以醫學模式（medical model）跟進，即會員有需要才安排護士幫忙，期望設護士診所後，可以改社會模式（social model）長期跟進，以與不同病人建立長期關係。他亦指，現時地區康健中心的問題是未能篩查出有前期慢性疾病患者，認為在設立護士診所前應先加強尋找高危慢性疾病患者。