通關內地｜直通巴業界指只剩一成司機　初期最多600班車來往深圳

中港通關在即，市民有望1月8日免檢疫進入內地。過往近三年，跨境直通巴一直停擺，業界龍頭之一的永東直巴管理有限公司，副總經理蔡順基表示，不少司機已轉職，三年間大量流失人手，估計通關初期只有封關前的一成司機歸位；旅遊巴亦需維修，估計通關初期載客量有限，大約每日一萬人次，最多日駛600班車來往深圳。



蔡順基表示，業界人手短缺，而直通巴公司通常除了在香港，亦有在內地註冊，故建議由內地公司聘請當地司機填補人手。



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旅遊巴停駛三年 每部車料需5至6萬元維修

自2020年初封關後，跨境直通巴便一直停擺。蔡順基表示，部份旅遊巴已停用三年，需要更換輪胎、零件，以及維修，坦言長期停駛的維修費比一直營運更貴，每部車維修料達5至6萬元。他續指，部份車需行中、港、澳三地，一年保險費約4萬元，經歷三年停擺後，資金成為復常的其中一大難題，現時只有約150架車可行駛。

另一難題為人手短缺，他表示通關消息來得過急，聘請上有困難，不少人早已離職，即使願意重返行業，亦未必能即時動身，「有份工打緊嘅都要時間辭職。」

永東直巴管理有限公司副總經理蔡順基（資料圖片/李澤彤攝）

料一成司機「超齡」無法續內地車牌

蔡順基指根據內地政策，駕駛旅遊巴等大型汽車，年齡須為60歲以下；惟過往司機如於60歲前續牌，部份人年屆65歲都仍可駕駛。然而在三年封關下，估計有約一成多司機，未能趕於60歲前續牌，令人手進一步減少。他估計，到下月初通關時，全行只有封關前的一成人手，即約200名司機可提供服務。

由內地公司聘用當地司機

蔡順基表示，駕駛跨境直通巴有別於其他運輸業，需持有內地車牌，情況較特殊，更難聘請新血，過往業界有不少司機均為新移民。他續指，由於直通巴公司一般亦有於內地註冊公司，過往都有向政府提出，由內地公司聘請當地司機駕駛直通巴，以解決人手問題，希望當局可以與內地商討。

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每日可載客1萬人次

對於通關初期的服務，蔡順基表示，需視乎通關安排，假如全數往深圳，每架車每日可來回三至四次，一日提供600班次來往深圳。他估計深圳會是最受歡迎的地點，其次廣州、中山、佛山等相信都會有一定需求，會按情況再安排服務，以一輛旅遊巴45至49個座位計算，相信日載約10,000客流亦無問題。

港粵直通巴士協會秘書長張劍平（資料圖片）

本身是深港榮利直通巴副總經理的港粵直通巴士協會秘書長張劍平表示，當初業界停擺時前線司機停薪留職，隨後各行業都「搶人才」，令業界流失大量人手，坦言開關面對一定困難，現時仍然積極籌備。他估計業內有一半旅遊巴於疫下從未開動，需時維修續牌；司機又面對年過60歲的續牌問題，期望政府可以提供協助。