乙型鏈球菌｜增9人感染兩月累計88宗　32人同源一半曾處理淡水魚

衞生署衞生防護中心今日（21日）公布，截至昨日（20日）為止，上月和本月共有88名住院病人證實感染侵入性乙型鏈球菌，比昨日公布的79宗增加9人感染。當中32宗個案屬於血清三型基因序列型283（ST283）。根據中心現時的流行病學調查，32宗ST283個案感染源頭相同，屬於群組爆發。

32名病人中，有一半均表示曾處理淡水魚，當中部分人報稱處理未經烹煮的淡水魚時手部帶有傷口，無人報稱曾食用淡水魚生。當中三人為食肆廚師、一人為兼職魚販。根據醫管局資料，該32名病人當中，兩名病人已離世，另外10人已出院。



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衞生防護中心表示，表示正繼續積極跟進侵入性乙型鏈球菌群組爆發個案的流行病學調查，截至昨日的88名住院病人中，醫管局提供68名病人的樣本以進行基因序列分析。化驗分析顯示，68名病人樣本當中，32宗個案屬於血清三型基因序列型283（ST283），27宗個案為其他血清型或與上述群組基因排序不相同的ST283序列型，其餘9宗個案基因序列分析結果有待確定。

根據中心現時的流行病學調查，32宗ST283個案感染源頭相同，32名病人分別為14男18女，年齡介乎31至87歲，居於不同地區。中心結集了部分個案曾到訪的街市內採集的魚樣本和環境樣本，確定與該32宗個案的基因排序吻合。中心認為病人感染可能與處理未經烹煮的淡水魚時手部帶有傷口有關，但是亦不能排除與食用未煮熟的淡水魚有關。

衞生防護中心於一個濕街市採集淡水魚的樣本。（衞生防護中心圖片）

衞生防護中心指，已於10月18日向全港醫生發信，提醒醫護人員注意本地乙型鏈球菌的最新情況。食物環境衞生署已於相關街市徹底清潔及消毒，而漁農自然護理署亦正開展於淡水魚批發市場採集更多魚樣本，協助確定本地淡水魚的情況。

中心呼籲，為減低感染風險，水產或食肆的從業員應在處理水產時戴上手套，並避免徒手直接接觸水產或污水。

市民買魚不應觸碰魚身

而市民在街市選購魚類時，亦不應觸碰魚身，以及不應使用店鋪提供的毛巾。雙手一旦觸碰了未經完全烹煮的水產，應盡快使用梘液和清水洗手。市民在家中處理水產時亦應戴上手套，並於處理有關食物後充分潔手。另外，市民切勿進食任何淡水魚刺身、未經烹煮或未完全煮熟的淡水水產；若市民進食火鍋食物或含有水產的粥品，應確保食物徹底煮熟。