通關內地︱江玉歡指國家政策是復常　香港應跟步伐撤部份防疫措施

國家衞健委宣布明年1月8日起新冠肺炎不再納入檢疫傳染病管理，確診者毋須隔離。立法會議員江玉歡今日（28日）表示，國家的防控政策現在是希望復常，認為香港應跟隨內地方針，有必要撤銷部份防疫政策。目前，政府在第599章《預防及控制疾病條例》下訂立的一連串規例仍生效，江指，599章是指出現公共衞生緊急事態，但現今香港不停舉辦大型活動，政府應重新審視政策是否仍合時宜。



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香港目前明顯非處緊急事態 港府應審視599章是否合時宜

江玉歡今在電台節目重申，香港是有必要撤銷部份防疫政策，她提到國家防控政策現在都是希望復常，指如要等零風險才撤銷防疫政策是不可能走得出疫情。她又指599章下是指當出現公共衞生緊急事態，例如會有大量死亡個案才會使用，但現今香港不停舉辦大量大型活動，明顯都不覺得現在是處於緊急事態下，認為政府應重新審視政策是否仍合時宜。

江玉歡。(張浩維攝/資料圖片)

江玉歡：由市民自行決定是否有戴口罩必要

江玉歡指目前最重要是撤銷疫苗通行證與限聚令，至於口罩令方面，她指不少專家覺得口罩萬能，希望專家解釋因由，江玉歡表示香港已經是全球差不多最後一個撤銷口罩令的地區，認為應由市民自行決定是否有戴口罩的必要。

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