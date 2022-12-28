疫情．12.28｜疫苗通行證、大廈強檢取消　與內地通關初期有限額

本港今日確診重上二萬宗水平，今日（28日）增20,865宗確診個案，包括1,176宗輸入創新高，多59人死亡，累計死亡11,621宗。院舍感染情況嚴峻，多61間院舍出現個案，106名院友及職員中招。



行政長官李家超今午（28日）召開「應對疫情指導及協調組」記者會，公布明天起取消疫苗通行證和限聚令等各項社交距離措施，只維持口罩令，亦會取消密切接觸者需隔離檢疫的安排，明日起抵港的旅客及以後的日子，不需要進行強制核酸檢測，來港登機前亦不再強制填寫健康申報，改為向旅客發出自行快測到第5天的健康建議。



另外，政府即時停止大廈強制檢測公告，教育局亦會審視學校情況，檢視學校快測安排，與學校商討及徵求意見後，初步考慮小學及幼稚園學生因自理能力低，會維持每日快測。



今日疫情概要：



-個案重上二萬宗水平，增20,865宗確診。

-輸入個案1,176宗，佔整體個案比率5.64%；相比同日24,558機場入境旅客人次，確診比率則為4.79%，七日平均比率是4.94% 。

-新增59名患者死亡，7日平均死亡率維持0.232%，整體死亡率0.46%，累計死亡人數為11,621人。

-院舍感染情況嚴竣，多61間院舍出現個案，共106名院友及職員中招。

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港大醫學院編製的本地個案即時有效繁殖率持續上升，最新為1.2858，即一名患者可傳染多於一人。（港大醫學院圖片）

【23:44】政府今日（28日）宣布取消強制檢測公告，上榜大廈居民須接受核酸檢測、違者或被罰款一萬元的規定已成歷史。《香港01》翻查資料發現，今年共有至少2,459人違反大廈強制檢測令，其中至少949人被票控定額罰款，即共貢獻庫房949萬元。

強檢罰款之冠，是8月政府突擊檢查馬鞍山錦暉苑居民有否檢測時，揭發66人沒有做檢測，執法人員票控當中36人，庫房共入賬36萬元，為罰款最多的一次執法行動。不過發現最多人沒有做檢測的一次，卻是同月在長沙灣凱樂苑凱碧閣的執法行動，發現有168人沒有做檢測，但執法人員只向24人作出票控。

【22:47】日本民航局規定由星期五（30日）起，來自香港的載客航班暫時只能使用成田、羽田、關西和名古屋中部四個機場。港府表示，據了解，由星期五至明年1月底，本地航空公司受影響的離港航班接近250班，約六萬名乘客受影響，當中約有四千人為旅行團旅客，共涉及超過150個旅行團受日本有關決定影響。

政府發言人表示，政府已隨即去信日本當局，並聯繫日本駐港總領事館表達強烈關注，嚴正要求日本當局撤回有關決定。與此同時，政府亦召開緊急視像會議與日本當局代表見面，以及一直與受影響的本地航空公司緊密溝通，獲確認日本實施新規定後，本港航空公司的航班仍然可由日本各個機場載客飛返香港，不限於上述四個機場。

運輸及物流局知悉本地航空公司會向受影響乘客提供更改機票或退款的選擇，並會在星期五開始安排若干航班由上述四個指定機場以外的機場接載身在日本的港人返港。

【22:44】政府表示，衞生主任會撤銷早前已發出的檢疫令，因此正在住所或檢疫設施進行檢疫的人士由明日起將無須繼續檢疫。政府會安排身處檢疫設施的人士有序離開，並就相關撤銷安排的公告刊憲。

因應上述調整，由明日起，政府會停止向密切接觸者派發抗疫物資包，亦不再特別公布高層官員及其辦公室人員的感染情況。

【21:47】港府宣布周四（29日）起放寬多項防疫措施，包括取消已實施逾10個月的「疫苗通行證」。有一針未打的「零針」市民慨嘆終「重獲出入自由」，任職大專院校的羅小姐得悉解禁後則直言心情矛盾，雖然終可入食肆堂食，但同時擔心下月初與內地通關，將有大批內地旅客湧港，或令本港疫情再添暗湧，一旦二次感染恐難買藥物。

無法進出食肆，羅小姐只能與男友購買外賣於公園、沙灘或私家車上進食，「雖然係可以解決得到，但備受限制其實都好不爽，天氣好凍時其實都幾係嘢。」(受訪者提供)

【20:55】教育局局長蔡若蓮在Facebook撰文，稱考慮到校園內師生密集交流互動，活動頻繁，傳播風險較高，加上學生(特別是年幼的學生)是重點保護群組之一，維持教職員及學生（包括中學）每日回校前量體溫及完成快速抗原測試，直至2023年1月31日，快測結果呈陽性不得回校；另外，全日面授課堂只適用於接種率達指定水平的學校。

學校疫苗通行證將由明日12月29日起取消，所有教職員及其他人士無須持有效疫苗通行證可進入學校；所有學生可進行課後活動，而乏人照顧學生亦可留校活動。

由2023年2月起逐步有序恢復全日面授課堂，2月1日起中學首先全面恢復全日面授課堂，2月15日起小學和幼稚園全面恢復全日面授課堂，即毋須學生接種疫苗達到九成。局方亦將檢視及適當調整學校師生在每日回校前完成快測的要求。

▼12月28日 李家超公布12月29日起取消大部份防疫限制▼



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▼12月28日 中旅社人龍證辦理回鄉證▼



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▼12月28日 政府宣布取消疫苗通行證▼



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【18:39】本港及內地疫情持續嚴峻，對止痛退燒藥需求殷切，其中必理痛價錢更被炒高數倍，記者今日（28日）到旺角及深水埗等地區藥房及連鎖個人護理店視察，除發多款止痛退燒藥均缺貨，部分店舖的貨架更被清空，亦有藥房將一盒10粒的必理痛炒高至180元，亦有店舖懷疑出售水貨藥。

【18:00】因應政府有關防疫措施的最新安排，懲教署今日（28日）表示，由明日起，訪客進入懲教院所進行探訪無須出示「疫苗通行證」二維碼。為減低病毒流入院所風險，訪客仍須於探訪當天自行進行快速抗原測試並取得陰性結果，在到達懲教院所後經「健康申報表」申報有關測試結果。

【17:56】行政長官李家超宣布周四（29日）取消疫苗通行證，意味未接種疫苗人士亦可進入食肆。倫敦大酒樓負責人蘇萬誠預計將有更多未打齊三針的年輕客陪同長輩前來飲茶，而香港餐飲聯業協會會長黃家和表示，現時餐飲業整體生意已恢復到疫情前85%水平，若取消疫苗通行證，將對業界生意帶來5%至10%增長。

【17:42】本港疫情仍然嚴峻，今日（28日）新增20,865宗確診，重上2萬宗水平，確診個案比昨日增加12%。輸入個案有1,176宗創新高，但相較昨日機場入境為24,558人次，確診比率僅4.79%，比昨日的4.95%還要低。

【17:09】政府今（28日）公布，觀塘區及東區部份大廈，包括觀塘秀茂坪南邨、鰂魚涌匯豪峰、柴灣山翠苑等，檢測到污水呈陽性結果，顯示該地區的處所可能有隱性患者存在，政府會向當地居民、在地工作清潔員工和物業管理員工派發合共約5萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者。

▼12月27日 高鐵西九龍站準備恢復通車▼



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【16:42】李家超表示，日本措施指香港航班只可在四個機場出入，已向日本政府表示失望，認為香港人、香港航班不應只限於該四個機場，已接觸駐港日本領書館，表達對事件關注；在東京的經貿辦已提供協助予有需要港人，其實航空公司也有提供資料給旅客，如何搭交通工具到四個機場，經貿辦隨時準備提供協助，希望這些限制盡早取消。

【16:22】李家超表示，同事提交不同方面方案，有些要確保運力，有些要確保配套可配合，而且是講緊一個人數安排，都是按實際情況靈活調校。意思時第一步要人數安排暢順，觀察一段時間就可進行第二步人數安排，實際情知要與內地商討，深信港人會配合措施安排，有秩序下進行，對通關有正面態度，認為可處理到位。

【16:08】李家超表示，述職後曾提及通關方面，同意了通關要有三個原則：1)是逐步、2)是有序、3)是全面，即第一步成功暢順會逐步全面通關，相信是常理，無通關三年，即通關需求一定好大，要確保不出亂、過關經歷要順暢，不要在關口如要排隊好長、擠塞、失控、出亂、致有人受傷，都不想發生，所以要逐步是第一原則。

與內地有關單位已接觸，朝目標逐步有序全面地，希望在1月中之前與內地單位有共識後，將方案提交中央審批後落實。目標是1月15日前落實，朝住目標，接觸到不同單位都向此目標邁進，故有信心及有正面態度。

【15:55】盧寵茂表示，政府一向目標是確保有足夠疫苗提供予港人打針，復必泰及科興已正式注冊，除引證疫苗安全有效，亦代表疫苗制造商可向私營醫護專業人員供應及購買疫苗，目前已買足夠疫苗予港人接種，復必泰二價疫苗及幼童配方較原始病毒株疫苗需求高，補貨時間長，故12月23日已調整安排，二價疫苗及兒童配方優先免費予香港居民接種，復必泰及科興原始疫苗作為加強劑，非港人要最少逗留30日才可獲提供作加強劑。政府會密切留意接種情況檢討安排，以避免非港人、短期來港打針，強調政府不會為短暫來港人士到港接種政府疫苗。

▼12月28日 政府公布12月29日起機場入境毋須再接受核酸檢測▼



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【15:40】醫務衞生局局長盧寵茂表示，政府一直按照科學精準抗疫原則，跟據疫情不斷變化，保障醫療系統及市民建康，平衝經濟需要。過去數月穩步有序調整措施，令市民生活可回復正常，背靠祖國連通國際。

1)不再界定新冠密切接觸者及取消檢疫令：三年來接種率升，免疫能力達至高水平，新冠病毒對本港衛生風險有改變，大量社區感染個案對界定密切接觸者很困難，令到檢疫令大增社會成本，為進一步推動經濟活動，市民生活復常，決定取消密切接觸者分類及向其發檢疫令安排。即確診者同住家人及其他密切接觸者，日後可自由出入，不需強制隔離。

2)取消疫苗通行證：第3劑接種率由2月底23%大幅增至現83%，建立穩固防疫屏及為復常奠定基礎，加上康復人士，有效接種率、即3針或2針加康復者，總體有效三劑已達94%，評估維持疫苗通可帶來額外效益或已不及帶來的社會成本，所以撤銷疫苗通制度，包括到港人士的臨時通行證安排。

3)劃一來港旅客檢測要求達致到一致性：考慮內地及全球變化，內地輸入比率由12上旬上升至5.8%，同其他海外地區相若，為發揮香港聯通世界優秀及恢復與內地人員往來，平衡下進一步優化安排，簡化來港安排劃一適用在所有到港人士。

4)取消大部份社交距離：包括撤銷公眾地方限聚令，但維持口罩要求。過去幾個月已適當調整各社交距離措施，容許日常運動，因應大眾期望，會取消大部份社交措施：包括599F下對餐飲業務處所及表列處所營運限制，及599G下公眾地方群組聚集限制「限聚令」；但強烈呼籲業界保持處所環境衛生，如空氣流通、定時清潔及消毒，避免共用個人物品，及提供潔手液等安排。

現階級會維持599I，公共交通工具要求繼續維持，戴口罩是重要減呼吸道感染方法之一，因香港處於呼吸道感染高風期，統合專家意見，評估目前取消可能會帶來大感染，為避免市民冬季受到新冠流感雙重夾擊，故要維持口罩令。

▼12月28日 上環港澳碼頭有待重開▼



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【15:30】行政長官李家超宣布進一步優化防疫措施，明天（28日）起執行：

1)取消檢疫令及不再界定密切接觸者，但會通過確診者向該類人士發出健康措施建議

2)取消疫苗通，會採取更具針對性措施，尤其繼續推動一老一幼疫苗接種

3)取消所有入境強制核酸檢測，海外、內地澳門及台灣到港，都不再需要，在到港當天或之後的強制核酸檢測，改發出自行快測到第5天的健康建議

4)取消所有社交距離措施包括限聚令、1.5米餐桌距離、每台人數上限等，只維持口罩令

【12:48】日本政府周二（27日）突然宣布周五（30日）起，由中國內地、香港及澳門旅客只能從東京的羽田機場、成田機場、大阪關西機場以及名古屋的中部機場入境，其他目的地旅客回程安排未明。今早（28日）香港機場仍然有旅客前往沖繩和福岡等受限目的地，他們對行程及回程安排可分四種心態，有人打算繞道台灣返港，有人昨即買東京返港機票，計劃先由沖繩飛東京再返港，但亦有決定隨遇而安，不擔心也未有準備：「三年無去旅行，就算點樣我哋都好想去。」

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【12:45】行政長官李家超將於今午（28日）3時半召開「應對疫情指導及協調組」記者會，醫務衛生局局長盧寵茂及衛生防護中心總監徐樂堅亦會出席。消息稱，政府計劃取消部份社交距離措施，確診者的密切接觸者將毋須再隔離，但口罩令、向確診者發出隔離令及學校快測等措施則會繼續維持。

【10:52】與內地通關在即，對於人員往來安排，港大感染及傳染病中心總監何栢良指，打齊針症狀都是輕微，重症的機會是萬分之一，相信會優先讓打齊三針的旅客來港，他相信通關後不需要檢疫，檢測角色都微乎其微。

【09:38】國家衞健委宣布明年1月8日起新冠肺炎不再納入檢疫傳染病管理，確診者毋須隔離。立法會議員江玉歡今日（28日）表示，國家的防控政策現在是希望復常，認為香港應跟隨內地方針，有必要撤銷部份防疫政策。目前，政府在第599章《預防及控制疾病條例》下訂立的一連串規例仍生效，江指，599章是指出現公共衞生緊急事態，但現今香港不停舉辦大型活動，政府應重新審視政策是否仍合時宜。

▼12月27日 廣華醫院急症室情況▼



+ 3

▼12月27日 漁農美食嘉年最後一天▼



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▼12月26日 必理痛缺貨▼



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▼12月25日 市民「復常」慶祝聖誕節▼



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▼12月23日 機場重現外遊人潮▼



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【00:44】日本6月開關以來，港人「返鄉下」到日本旅行人數每月只有數百人，不過自10月日本恢復自由行，即月遊日人數即暴升至3.62萬人，相比9月增約12倍。在11月更有8.3萬港人訪日，佔該月到訪日本旅客總數8.9%，僅次於南韓、台灣及美國旅客，幾乎十個旅客就有一個是港人；若與2019年11月同期比較，當月訪日港人有199,702人，即上月已回復至疫前約42%。

▼12月25日 澳門疫情嚴峻不少店舖關門▼

