通關內地｜中旅社迫爆人潮換證　市民心急回鄉無預約白排3小時

特首李家超述職返港後宣布中央同意逐步有序全面通關，內地亦相繼宣布下月8日起取消入境核酸檢測及集中隔離，以及恢復港澳口岸邊檢快捷通道。中港兩地恢復正常往來指日可待，然而封關快三年，不少港人回鄉證已過期，有心急回內地的市民，在聖誕假期連假後首個工作天，排隊數小時想等開門辦證，卻不知道中旅社早已取消即日籌安排，結果白行一趟。



預約辦理回鄉證的人數大增，中旅社位於九龍灣的證件服務中心未來一星期預約已滿，今天（28日）是首個辦工日，早已預約辦證的市民準備在農曆年回鄉親，一家團聚同枱吃飯。



▼12月28日 中旅社申請回鄉證情況▼



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30多人等開門 半數無預約變白行

中旅社網站今早顯示，5間證件服務中心可供預約時間最快為下星期三（1月4日），九龍灣證件服務中心明天（29日）尚有餘額，只剩一個時段可供選擇。至中午再看預約情況，最快可續證的下周四（1月5日）在港島中心有籌。

記者今晨（28日）至中旅社位於九龍灣的證件服務中心視察，未至開放時間9時正，門外已有30多人在排隊。不過，中旅社開門後，其中約有一半人士未有預先網上預約，獲職員通知有即日籌後被迫離開。

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無預約市民認為應酌情處理

陳小姐不知道中旅社已暫停即日籌安排，今晨6時許已等商場開門續證，急着於農曆新年趁小朋友放假一同回鄉探親，「老人家望咗幾年我哋返去」，結果因為沒有預約，未能如願。她認為，中旅社應於門口貼告示表明沒有即日籌，「冇理由一個（即日籌）都冇，咁樣好絕情啫，嘥時間！咁凍喺度排隊。⋯⋯冇籌嘅都係十幾個⋯⋯攤開嚟講，一人做一個，都做咗佢啦！」

未見雙親幾年 農曆新年可團圓

羅小姐的父母長居內地，心急待香港公布通關安排，考慮於農曆新年前往貴州探望相親，「疫情幾年都無返過去，好想睇吓佢哋，幾年都冇同佢哋坐埋一張枱食過飯。」不過，她則指，不會帶同小朋友回內地，因為內地疫情仍然嚴重，她已打齊新冠疫苗及流感針，所以不怕。倘兩地恢復正常往來，羅小姐希望短期內與親戚及朋友到北京旅行。

羅小姐的父母長居內地，心急待香港公佈通關安排，考慮於農曆新年前往貴州探望相親。（香港01記者攝）

Annie 今日帶女兒前來辦證，疫情下三年未回港，打算短期內一家四口返回潮汕探親一星期，身邊亦有很多朋友計劃通關後即回內地，「全部都等住開關」。

證件服務中心內設有自助受理終端，已於網上預約並只有合格相片回執市民可以直接使用終端機掃描身份證及回鄉證取得籌號，及後前往櫃檯辦理及付款。何小姐帶同父母前來續證均表示「換定先」，身邊有於內地工作的親戚打算短期內來港，她的母親預計農曆新年回內地人士眾多，不會考慮回去。

何小姐（右）帶父母前來續證，她們預計農曆新年回內地人士眾多，不會考慮回去。（香港01記者攝）

另一位陳小姐今日前來領取已續期的回鄉證，兩年前去𦘦慶時，來往兩地須分別於香港及當地隔離兩星期，雖然兩地即將通關，但她短期內未必會再去，「過一排先，因為內地疫情比較犀利。」

今日前來領取已續期回鄉證的陳小姐，表示短期內未必會再回內地，因為疫情仍然嚴峻。（香港01記者攝）

五間辦理回鄉證中心今早顯示最早可供預約日期：



新界東中心：2023年1月5日

九龍西中心：2023年1月4日

新界西中心：2023年1月5日

港島中心：2023年1月4日

九龍東中心：2022年12月29日（僅剩下午3時40分至4時這一個時段）